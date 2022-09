Gli Anelli del Potere su Prime Video: trama, cast e uscita degli episodi

Manca sempre meno al ritorno nella Terra di Mezzo. Il 2 settembre, alle ore 3 italiane, Amazon Prime Video rilascerà i primi due episodi de Gli Anelli del Potere, attesa serie tv su Il Signore degli Anelli. La trama si svolgerà millenni prima rispetto alle trilogie cinematografiche di Peter Jackson e avrà come protagonista una giovanissima Galadriel. La serie tv, fra le più costose di sempre, si comporrà di altri sei episodi per un totale di otto puntate, che usciranno a cadenza settimanale. Il finale di stagione è previsto dunque per il 14 ottobre. Ecco una guida con tutto quello che bisogna sapere prima della visione.

Gli Anelli del Potere, trama e cast della nuova serie di Amazon Prime Video

Il racconto epico di Amazon Prime Video trae ispirazione da tutte le opere di J.R.R. Tolkien, celebre autore de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. La nuova serie tv Gli Anelli del Potere raccontexrà gli eventi che hanno portato Celebrimbor, il più grande fabbro degli elfi, a forgiare gli strumenti del potere che Sauron avrebbe poi controllato con l’Unico Anello, soggiogando la Terra di Mezzo. Protagonista della serie sarà una giovane Galadriel (Morfydd Clark), la cui missione sarà mostrare al mondo il ritorno del male. Il suo viaggio consentirà di vedere i regni delle varie razze, dai nani agli elfi, nel momento del loro massimo splendore. Location della trama saranno infatti la splendida capitale elfica di Lindon e la leggendaria Numenor, reame degli antichi uomini e antenati di Aragorn.

Sarà possibile inoltre vedere alcuni luoghi celebri de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Su tutti, il reame nanico di Khazad-dum nelle miniere di Moria, e le Montagne Nebbiose, che in futuro ospiteranno la casa di Gollum. Fra i protagonisti un giovane Elrond, nei cui panni ci sarà Robert Aramayo (il giovane Ned Stark de Il Trono di Spade). I fan potranno fare la conoscenza di Durin IV (Owain Arthur), principe di Moria, e di Isildur (Maxim Baldry), giovane navigatore destinato a diventare un re. Charles Edwards (The Crown) sarà invece l’elfo Celebrimbor, fabbro che forgiò gli Anelli del Potere. Non mancheranno i pacati Hobbit, qui lontani dalla Contea. Sadoc, Nori e Poppy avranno rispettivamente il volto di Lenny Henry, Markella Kavenagh e Megan Richards. Regista del primo episodio sarà John Bayona, già dietro la macchina da presa di Jurassic World: Il regno distrutto. Showrunner saranno invece J.D. Payne e Patrick McKay.

Gli Anelli del Potere, curiosità e recensioni sulla serie tv di Amazon Prime Video

Progetto di punta di Amazon Prime Video, Gli Anelli del Potere vanta un budget incredibilmente alto. Sebbene le voci discordino, fonti americane riportano 715 milioni di dollari per le sole prime otto puntate (250 solo per l’acquisizione dei diritti). Basti pensare che per House of the Dragon, spin-off de Il Trono di Spade, HBO ne ha spesi 200 milioni per 10 episodi. Fra i consulenti della serie di Amazon c’è anche Bryan Cogman, uno dei principali sceneggiatori di Game of Trones vincitore di quattro Emmy Awards. Per quanto riguarda le location, la produzione ha scelto di girare solo in Nuova Zelanda, riportando sullo schermo gli straordinari paesaggi delle trilogie di Peter Jackson. Lo stesso regista sarebbe stato contattato per un ruolo, risoltosi poi in un nulla di fatto. La seconda stagione de Gli Anelli del Potere è già in produzione, con la troupe pronta a spostarsi nel Regno Unito.

Intanto, piovono complimenti dalla critica internazionale. Il Guardian ha detto che i primi due episodi sono talmente sublimi da «far sembrare House of the Dragon un dilettante». Vanity Fair ha parlato di un capolavoro che soddisferà i fan. Empire l’ha definita «sontuosa e vasta», Collider «assolutamente immensa» e Variety «portatrice di una solennità che lascia a bocca aperta».

