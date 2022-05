Andy Warhol: da Marilyn Monroe alla banana, le opere più famose

Il celebre gallerista Larry Gagosian ha acquistato la serigrafia “Shot Sage Blue Marilyn” realizzata da Andy Warhol per 195 milioni di dollari. L’opera raffigura l’attrice Marilyn Monroe ed è uno degli iconici ritratti pop realizzati dal famoso artista.

Opera di Andy Warhol venduta all’asta per 195 milioni di dollari: è record

Si tratta della serigrafia “Shot Sage Blue Marilyn”, che ritrae l’attrice Marilyn Monroe. Il quadro realizzato da Andy Warhol è stato battuto all’asta per 195 milioni di dollari, stabilendo così il nuovo record mondiale. Larry Gagosian si è aggiudicato l’opera durante la vendita del catalogo della ’21st Century Evening Sale tenutasi da Christie’s a New York. La battaglia di offerte è durata meno di quattro minuti tra altrettanti potenziali compratori, ma Gagosian ha rifiutato di dire se ha comprato il quadro per sé o per un cliente.

Andy Warhol: biografia

Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 – New York, 1987) è stato una figura emblematica della pittura americana, padre della Pop Art. Pittore, sculture, fotografo, cineasta e produttore di gruppi musicali cambiò l’idea stessa di artista, che per la prima volta divenne imprenditore di sé stesso. Timido e ossessionato dall’idea di ritenersi brutto, Warhol era dotato di un’abilità comunicativa non comune e di una grande capacità di osservazione, che gli permisero di trasformare la propria vita e costruire un’immagine di “divo” prima che di artista.

Iniziando a lavorare come grafico pubblicitario, si è avvicinato alla serigrafia su tela, creando così il suo personalissimo linguaggio artistico. Warhol è noto anche per aver creato la Factory, luogo in cui confluirono artisti emergenti e le superstar del periodo, che divenne famosa anche per le feste all’avanguardia.

Le sue opere celebrano non solo star di Hollywood e del mondo della politica, come Marilyn Monroe e Mao, ma anche oggetti di uso comune come i barattoli di zuppa Campbell’s e le bottiglie di coca cola. Ecco quali sono le opere famose di Andy Warhol che hanno cambiato la storia dell’arte per sempre.

Le opere più famose dell’artista

Gold Marilyn Monroe

Quest’opera è stata realizzata nel 1962 ed è conservata a New York presso il MOMA. Il ritratto ha un significato preciso: le persone ormai erano abituate a vedere centinaia di immagini della star, non considerandola più una persona, ma un’icona consumistica, al pari di una bottiglia di coca cola su uno scaffale. Per questo nell’opera Gold Marilyn Monroe, Warhol ha giocato ancora di più sull’idea di icona, inserendo il volto di Marilyn su un grande sfondo dorato.

Flowers

I famosi Flowers sono comparsi nel 1964 a New York, durante una mostra organizzata all’interno della galleria di Leo Castelli. La storia di questo lavoro risale all’estate di quell’anno. Partendo da una fotografia a colori di fiori di ibisco, l’artista dai capelli biondo platino decise di rielaborare e ripetere l’immagine tantissime volte.

The Last Supper

The Last Supper è un’interpretazione del Cenacolo di Leonardo da Vinci, realizzata nel 1986. Considerata una delle opere famose di Andy Warhol racchiude l’essenza della sua poetica che aveva l’obiettivo di demistificare l’opera d’arte e la sua originalità di “pezzo unico”, per dimostrare che anche il capolavoro di Leonardo non era altro che un prodotto del ”consumo di massa”.