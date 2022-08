Android 13 disponibile su Google Pixel: novità e come installarlo

I Google Pixel abbracciano Android 13. I nuovi smartphone del colosso digitale sono i primi ad accogliere il sistema operativo di ultima generazione, anticipando così la concorrenza. L’aggiornamento sarà disponibile dal Pixel 4 in su, fino ad arrivare agli ultimi Pixel 6 Pro e Pixel 6A. Per quanto riguarda gli altri dispositivi che utilizzano lo stesso software, l’arrivo è previsto entro la fine dell’anno anche se è già possibile scaricare una versione Beta. Ecco una guida su come scaricarlo e le principali novità oltre ai device compatibili.

Date il benvenuto a #Android13, ora disponibile per i dispositivi Pixel! Nuove funzionalità e tanti miglioramenti in diverse aree, tra cui:

🔋Batteria e ricarica

👆Sblocco dell'impronta digitale

⚡Prestazioni e stabilità Per saperne di più: https://t.co/5HiCquhZlX — Google Italia (@googleitalia) August 16, 2022

Android 13, come scaricarlo e quali device supportano il sistema operativo

Il nuovo aggiornamento di Android dovrebbe apparire automaticamente sullo schermo tramite una notifica. Tuttavia, è possibile controllare direttamente nel menu Impostazioni, cliccando poi su “Sistema” e “Aggiornamento sistema”. Attualmente, come ha specificato la stessa Google, la versione 13 è disponibile solo per i possessori di un device Pixel. Chi ha acquistato un prodotto Samsung, OnePlus, Xiaomi, Sony ecc. dovrà aspettare la fine dell’anno. Chi non vuole attendere però può effettuare il download di una versione Beta direttamente dal sito ufficiale di Google. Attenzione però, perché potrebbe risultare instabile e portare a crash di sistema e glitch vari. Pertanto si consiglia sempre di effettuare un backup del telefono, in modo da tornare ad Android 12 in caso di problemi evidenti.

Quali smartphone adotteranno Android 13 nei prossimi mesi? Per quanto riguarda Samsung, garantito il supporto per la fascia alta con i nuovissimi Galaxy Fold 4 e Flip 4, nonché gli ultimi della galassia S. Il nuovo sistema operativo dovrebbe girare comodamente su Galaxy S10, S20, S21 ed S22 oltre che su Note 10 e Note 20. Presenti anche il Galaxy A51, A52, A53 e A71 5G. Compatibilità garantita per OnePlus 8 o superiori e Asus Rog Phone 3 o superiori. Ancora nessun dettaglio per quanto riguarda Xiaomi, mentre Oppo sta per lanciare il 18 agosto il suo personalissimo ColosOS 13 basato su Android 13.

Android 13, le principali novità del nuovo sistema operativo di Google

Il nuovo software porta con sé diverse novità per smartphone e tablet. Su tutte, spiccano personalizzazione e privacy. La prima si concretizza in miglioramenti di Material You, tema di sfondo dinamico introdotto con Android 12. La versione odierna supporta il quadruplo dei colori e si estende anche all’interno delle applicazioni. Novità anche in termini di sicurezza. È ora possibile disattivare la geolocalizzazione parallela alla scansione delle reti Wi-Fi e decidere a quali file consentire l’accesso delle app, tra cui foto e video. Sarà presente anche una dashboard dedicata esclusivamente alla privacy che mostrerà tutte le app che hanno richiesto l’accesso a fotocamera, microfono e posizione nelle ultime 24 ore. Cambia anche la selezione della lingua, che da ora si differisce fra sistema e app. Con Android 13 infatti si potrà scegliere l’idioma preferito per ogni software scaricato dal Play Store.

Fra le migliorie di Android 13 anche il media player, personalizzabile in base al contenuto in riproduzione, e le notifiche. Con il nuovo aggiornamento, ogni app richiederà esplicitamente il permesso di inviarle sul device, mentre prima era di default. Grande attenzione sarà poi dedicata anche ai tablet, con novità in termini di touch screen. Ora palmo della mano e pennino avranno una registrazione a sé stante, facendo sì che i tocchi indesiderati sullo schermo risultino inefficaci per l’utilizzo del device.