Andria-Trani, automedica contro un palo: morta la paziente, feriti i soccorritori

Una donna di 75 anni è morta a bordo di un’automedica in seguito ad un incidente lungo la strada provinciale Andria-Trani. La vittima è Antonia Dragonetti, madre della consigliera regionale del Partito Democratico nella regione Puglia Debora Ciliento.

Incidente sulla Andria-Trani

La donna era una paziente dializzata e stava viaggiando a bordo di un’automedica di ritorno dalla terapia appena conclusa. Secondo quanto appreso, il mezzo si è schiantato contro un palo della luce, forse a causa del manto stradale scivoloso, in prossimità di una rotonda poco illuminata. L’autista e il soccorritore a bordo hanno riportato delle ferite lievi, mentre per Antonia Dragonetti sono state riscontrate gravi fratture che le hanno comportato la morte dopo poche ore dal ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire i fatti, i Vigili del fuoco e la polizia locale. L’automedica è stata posta sotto sequestro per ulteriori indagini.

I messaggi di cordoglio

I colleghi della figlia si sono stretti intorno a lei e le hanno lasciato numerosi messaggi di cordoglio sui social network. «Il gruppo consiliare del Partito Democratico si unisce al lutto della consigliera Debora Ciliento per la perdita della sua mamma a causa di un terribile incidente stradale. A lei e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro abbraccio», ha scritto il capogruppo del PD Filippo Caracciolo.

Gli ha fatto eco il gruppo del Movimento 5 Stelle del Consiglio regionale: «Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla consigliera Debora Ciliento per la perdita della cara mamma, avvenuta ieri in seguito a un tragico incidente stradale. Ci stringiamo a lei e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore». Anche i colleghi di Fratelli d’Italia «si stringono alla collega Debora Ciliento per la tragedia nella tragedia che sta vivendo: la perdita della cara madre in un terribile incidente stradale».