Addio ad Andrew Fletcher, tastierista e fondatore dei Depeche Mode

Addio ad Andrew Fletcher, tastierista e fondatore, insieme a Martin Gore e David Gahan, dei Depeche Mode. Aveva 60 anni. Lo ha annunciato la band britannica sui social. «Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy ‘Fletch’ Fletcher», si legge nel post. «Fletch aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e di rispettare la privacy in questo momento difficile».

Depeche Mode, «la quintessenza della musica elettronica degli Anni 80»

Fletcher era cresciuto a Basildon, 50 km a est di Londra, dove fondò la band nel 1980 insieme al tastierista/percussionista Vince Clarke (inizialmente leader e mente del gruppo) suonando il basso, ma passò presto alle tastiere e ai sintetizzatori. Poco dopo si unirono alla band il tastierista/chitarrista Martin Gore (futuro leader e compositore/paroliere del gruppo) e il carismatico cantante Dave Gahan. Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i Depeche Mode sono uno dei gruppi più influenti nella storia della musica elettronica. La nota rivista musicale britannica Q li ha definiti «la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto», e Rolling Stone «la quintessenza della musica elettronica degli Anni 80».

Nel corso degli anni Fletcher si è ritagliato anche una discreta carriera solista come deejay, proponendo i suoi DJ-set in varie discoteche e festival dance internazionali, compresa l’Italia. Sposato con Grainne, Fletcher viveva a Londra. Lascia una figlia, Megan, nata nel 1991, e un figlio, Joseph, nato nel 1994. Ancora sconosciute le cause della morte.