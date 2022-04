Chi è Andrew Fahie, il premier delle Isole Vergini Britanniche accusato di traffico internazionale di droga.

Il premier delle Isole Vergini britanniche, Andrew Alturo Fahie, è stato arrestato per traffico di stupefacenti all’aeroporto di di Miami dagli agenti della Dea, l’agenzia americana antidroga. Insieme a lui è finito in manette anche Oleanvine Maynard, direttrice dell’autorità portuale del territorio d’oltremare del Regno Unito. I due sono sospettati di aver partecipato ad un vasto traffico che mirava a far entrare clandestinamente cocaina negli Usa, così come di riciclato di denaro. Il governo di Boris Johnson si è detto «sconcertato» per le gravi accuse rivolte a Fahie.

Isole Vergini britanniche, chi è il premier Fahie

Nato il 7 agosto 1970 sull’isola di Tortola, Andrew Fahie è il premier delle Isole Vergini Britanniche dal febbraio 2019, dopo aver vinto le elezioni con il partito conservatore Virgin Islands Party. Laureato all’Università delle Isole Vergini a St. Thomas, Fahie ha successivamente conseguito una laurea presso la Florida A & M University. Eletto al parlamento unicamerale delle Isole Vergini britanniche nel 1999, ha ricoperto gli incarichi di ministro della salute, dell’istruzione e del benessere dal 2000 al 2003 e, successivamente, di ministro dell’istruzione e della cultura dal 2007 al 2011. Già nel 2003 era stato accusato di riciclaggio di denaro, ma le indagini all’epoca non portarono ad alcun provvedimento.

Isole Vergini britanniche, tangente da 700 dollari per Fahie

Per quanto riguarda l’arresto di Miami, Fahie avrebbe accettato una tangente di 700mila dollari, per permettere il traffico di tonnellate di cocaina attraverso il porto delle Isole Vergini Britanniche. L’indagine è stata condotta a partire dal gennaio del 2021, in collaborazione con John Rankin, rappresentante della monarchia britannica nell’arcipelago con il titolo di governatore. Fahie è stato arrestato da agenti della Drug Enforcement Agency, che si sono finti trafficanti di droga del cartello messicano di Sinaloa, ovvero il più grande fornitore di cocaina negli Stati Uniti.

Isole Vergini britanniche, il paradiso fiscale per eccellenza

Le Isole Vergini britanniche sono un territorio caraibico d’oltremare della corona britannica: in base alla Costituzione del 1976, sono indipendenti dal Regno Unito, fatta eccezione per gli affari esteri, la difesa, la sicurezza interna, i servizi civili e l’amministrazione della giustizia, per i quali il Londra ha mantenuto la responsabilità. Le Isole Vergini Britanniche sono il principale paradiso fiscale al mondo: sono infatti costantemente in testa al Tax Haven Corporate, ovvero la classifica stilata ogni anno dalla ong Tax Justice Network, che mette in fila i centri offshore che aiutano le multinazionali a erodere le entrate fiscali di altri Paesi.