Andreea Rabciuc, ultime notizie sulla campionessa di tiro a segno scomparsa a Jesi

Andreea Rabciuc è scomparsa lo scorso 12 marzo a Maiolati Spontini, dopo aver partecipato a una festa in campagna. Da allora non si hanno notizie della 27enne di origine romena, mentre gli investigatori continuano a cercare qualche pista. Al momento, sono stati affidati agli analisti i cellulari e il casolare.

Andreea Rabciuc scomparsa a Jesi

Il 12 marzo Andrea Rabciuc è scomparsa a Maiolati Spontini, dove risiedeva, dopo aveva partecipato a una festa in un casolare in campagna tra Moie e Montecarotto. Da quel momento non si hanno notizie di lei e l’ipotesi degli investigatori è di sequestro di persona. Qualcuno ha detto ai Carabinieri che si sarebbe allontanata a piedi senza però portare con sé l’inseparabile cellulare.

“Andreea non si era mai allontanata per tanti giorni senza avvisarmi – ha detto la mamma – sono molto preoccupata, ho paura che le sia successo qualcosa. Aiutatemi a trovarla!“. Andreea è alta 1 metro e 68 cm, capelli corti castani scuri con la frangetta colorata di blù sulle punte. Occhi nocciola, ha un piercing sulle labbra e dei tatuaggi sulle mani. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia con davanti la stampa di “Tom&Jerry”, la stessa presente sui pantaloni, dei jeans chiari. Aveva un giubbino bianco, degli scarponcini Levi’s neri e uno zainetto colore verde fluo con impressa la faccia dello Stregatto di “Alice nel paese delle Meraviglie”.

“Non aveva il cellulare da cui non si separa mai – ha continuato la mamma – ha i documenti di identità, ma non credo abbia soldi o bancomat. Non so cosa è successo in quel casolare, se abbia litigato con qualcuno o se le sia capitato qualcosa, ma vi prego, se la vedete o sapete qualcosa chiamate subito i Carabinieri. A me basta sapere che sta bene”.

Le ultime notizie

La Procura ha disposto degli accertamenti sul caso di Andreea Rabciuc. L’analista forense Luca Russo ha preso in carico cinque telefonini nel tentativo di rintracciare chat e interazioni con i social utili a chiarire cosa sia successo veramente quella notte. Essi appartengono a Simone Gresti, unico indagato al momento per la scomparsa della giovane, e ad alcuni amici presenti alla festa. Si dovranno attendere però sessanta giorni di tempo, il periodo necessario per relazionare il contenuto alla pm Irene Bilotta.

Intanto, il legale di Gresti, trasportatore di Moie di 43 anni, ha nominato la “Servizi Investigativi Srl” di Ancona, una agenzia di investigazione privata, come consulente di parte per partecipare agli accertamenti.

“Il mio assistito è tranquillissimo – ha l’avvocato Emanuele Giuliani – è estraneo alla vicenda ed è sereno anche se chiaramente è dispiaciuto dell’allontanamento della fidanzata. Crede che la ragazza si stia nascondendo da qualche parte“. Sul motivo per cui il suo assistito si è tenuto il cellulare della ragazza per quasi due giorni, prima di consegnarlo alla madre di lei, ci sarebbero solo questioni di cuore. “Ha dichiarato che glielo ha lasciato la fidanzata – ha chiarito l’avvocato – come successo in altre occasioni, come prova del fatto di non avere nulla da nascondere. Simone ha già dichiarato che in quel momento c’era stata una discussione ed è stato un gesto istintivo della ragazza che non aveva nessun problema. L’iscrizione del mio assistito sul registro degli indagati è stato solo un atto dovuto per far partire le indagini. Ogni considerazione adesso è prematura, vediamo gli sviluppi dei prossimi giorni“.

La relazione tra Anreea e Simone

Andreea e Simone erano andati a convivere da alcuni mesi, a casa di lui, a Moie di Maiolati, dove abita anche la mamma dell’indagato. Per il 43enne la ragazza campionessa di tiro con l’arco “è viva e si sta nascondendo. Sta usando anche alcuni profili social”. L’avvocato di Gresti, Emanuele Giuliani, ha confermato che non sarebbe la prima volta che la ragazza si allontana da sola. Anzi ha aggiunto all’Ansa che il suo assistito “si rimprovera che quando in passato lei si è allontanata, lui ha fatto sempre l’impossibile per riportarla a casa.