Andreea Rabciuc scomparsa, le nuove ipotesi: è salita su un’auto nera?

Sono ancora in corso le ricerche di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa dalle campagne di Montecarotto lo scorso 12 marzo: gli investigatori si stanno concentrando sulla testimonianza di una persona che l’avrebbe vista salire a bordo di un’auto nera.

Andreea Rabciuc su un’auto nera?

Svanita nel nulla da oltre due mesi, le ultime tracce della giovane conducono al casolare in cui ha trascorso la notte insieme al fidanzato e ad una coppia di amici prima di far perdere le sue tracce. Sono infatti stati loro a vederla per l’ultima volta mentre si allontanava a piedi dopo una litigata, dopodiché nessuno sembra averla vista camminare lungo la provinciale che taglia le campagne. O meglio, quasi nessuno.

L’avverbio è d’obbligo dopo che si è appreso che un testimone ha raccontato agli inquirenti di aver visto Andreea salire su un’utilitaria nera parcheggiata nei pressi di un distributore di benzina poco lontano dal casolare. Secondo lui, la ragazza avrebbe avuto un appuntamento con il conducente dell’auto, su cui è salita dal lato del passeggero. Resta ora da capire l’attendibilità della testimonianza e la possibilità che essa possa portare ad una svolta nelle indagini. Sulla pista dell’appuntamento vicino alla proprietà agreste sta lavorando, oltre agli investigatori, anche l’agenzia di Andrea Ariola nominata dal legale di Simone Gresti.

Andreea Rabciuc: continua l’esame dei telefoni

Nel frattempo, il consulente informatico Luca Russo si è preso altri 30 giorni per esaminare il contenuto dei 5 smartphone sequestrati (tra cui quello della stessa Andreea, che era nelle mani del fidanzato) che potrebbero fornire qualche risposta agli inquirenti.

Fino ad ora non è emerso alcun elemento saliente, ad oggi non si conosce nemmeno il percorso esatto fatto dalla giovane dopo la festa con gli amici e in due mesi e mezzo non ci sono state segnalazioni attendibili. La speranza è che Andreea sia ancora viva, ma inevitabilmente i timori aumentano col passare dei giorni.