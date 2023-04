Andreea Rabciuc, riprese le ricerche: si scava in un terreno del fidanzato

Dopo un anno dalla scomparsa della 27enne Andreea Rabciuc, sono riprese le sue ricerche. Nello specifico, sono stati perlustrati alcuni terreni di proprietà del fidanzato di lei, per ora l’unico indagato.

Andreea Rabciuc: riprese le ricerche

La ragazza è scomparsa da Jesi nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2022. I Carabinieri, insieme con i Vigili del Fuoco e un’unità cinofila hanno perlustrato le colline tra Maiolati Spontini e Monte Roberto, in particolare alcuni terreni di proprietà della famiglia di Simone Gresti, il compagno della giovane. Le perlustrazioni però non si sono fermate qui: sono stati controllati anche alcuni terreni a pochi metri dall’abitazione dell’ex della ragazza, Daniele. L’uomo ha raccontato che alcuni giorni prima della scomparsa, Andreea gli aveva confidato di voler cambiare vita.

La sera della festa dopo la quale si sono perse le tracce della ragazza, l’ex sarebbe dovuto andare a riprenderla nel casolare sulla Montecarottese dove aveva trascorso la serata, ma così non è successo. Lei infatti gli aveva scritto: «Per stasera sto qui, domani mi vieni a prendere e possiamo fare quello che vogliamo». Le ricerche sono proseguite anche su un terreno in uso al papà di Simone, dove per un periodo Andreea aveva tenuto il suo cane. Nel terreno ci sarebbero due pozzi, uno piccolo e uno grande, che sono già stati esplorati così come l’acqua al loro interno.

La posizione del fidanzato

Secondo Emanuele Giuliani, avvocato di Simone Gresti, queste perlustrazioni sono accertamenti dovuti che non muovono nulla rispetto alla posizione del suo assistito. Il 43enne era stato iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti dal pm di Ancona. Gresti infatti è stato l’ultimo ad aver visto la ragazza dopo un litigio avvenuto alla festa nella serata di sabato 12 marzo. La 27enne voleva lasciare il party e aveva discusso col fidanzato che aveva in mano il suo cellulare. «Lo avevo solo perché volevo contattare sua madre – ha raccontato ai microfoni di Chi l’ha visto? –Non volevo che andasse via con qualcuno che non conosco. Lei però si è arrabbiata e si è incamminata da sola». Quel pomeriggio, l’ex di lei, Daniele, ha inviato ad Andreea diversi messaggi. Tutti risultano letti, ma non ha mai ricevuto una risposta.