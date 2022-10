Andreea Rabciuc, la madre: «Simone, dimmi cos’è successo a mia figlia»

«Simone, dimmi dov’è mia figlia. Perché le hai preso il telefono? Perché non mi ha risposto al telefono da sabato a domenica pomeriggio e lo hai fatto solo quando ti ho minacciato? Dimmi la verità perché tu sai benissimo cosa è successo». Così la madre di Andreea Rabciuc ha chiesto al telefono di Chi l’ha visto a Simone Gresti, al suo avvocato Emanuele Giuliani e al suo consulente Andrea Ariola, cosa è successo ad Andreea, scomparsa sette mesi fa.

Andreea Rabciuc, cosa ha detto la madre

«Dentro al mio cuore c’è una piccola speranza, ma ormai dopo sette mesi sto per perderla» ha spiegato mamma Georgeta. L’uomo ha cercato di difendersi in diretta: «Non ho risposto al telefono dopo la scomparsa perché non volevo farti preoccupate perché da lì a due ore si sarebbe risolta. Lei è scappata io ho trattenuto il telefono per chiamarti ma lei me lo impediva poi è scappata» spiega Simone Gresti.

«Tu non hai mai versato una lacrima per lei non sei mai stato disperato e non hai mai detto di amarla» conclude amaramente la donna, mentre l’avvocato Giuliani invita a evitare un processo televisivo. «Ti giuro sulle mie nipoti, l’ultima nata tre mesi fa e sui santi che ho in Paradiso che Andreea è scappata via e non so cosa sia accaduto dopo» conclude l’uomo.

Le indagini

Andreea Rabciuc è scomparsa il 12 marzo 2022. La ragazza viveva in una roulotte con il fidanzato 43enne. L’uomo a oggi è l’unico indagato per sequestro di persona. C’era stata una festa con una coppia di amici. La ragazza aveva lasciato la festa intorno alle 7 del mattino.

Da allora, si sono perse completamente le sue tracce. «Andreea era una ragazza brava, lavoratrice, ha studiato. Aveva amici, una vita regolare, normale. Era una ragazza ribelle, lo è sempre stata. Andreea si è rovinata la vita, tutto qua. Non è la peggiore delle ragazze esistenti sulla faccia della terra, però si è rovinata. Se sbagli amici ti rovini la vita» aveva commentato la vicenda il compagno della madre.