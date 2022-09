Andreea Rabciuc, l’audio prima di sparire: «Cerco un modo per togliermi dal c..»

Andreea Rabciuc ormai è scomparsa da mesi, dal 12 marzo scorso, ma ora sembra essere spuntato fuori un messaggio audio, riprodotto dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” che farebbe comprendere il suo stato d’animo appena prima della scomparsa. Ecco quali sono le parole contenute nel messaggio.

Le parole nel messaggio audio di Andreea Rabciuc

Il messaggio audio Andreea Rabciuc l’ha inviato alla fidanzata del fratello Simone Gresti di 43 anni, unico indagato dalla procura di Ancona. In questo messaggio Andreea dice: «L’unica cosa che provo a fare è togliermi dal ca…, ci provo da tanto tempo. Cerco una soluzione per levarmi dai coglio… . Io so che Simone mi vuole bene ma siamo due cose che fanno dei casini… lui non ce la farà mai a vivere insieme a me».

Come si evince dal messaggio, datato dicembre 2021, Andreea stava trascorrendo un brutto periodo con il fidanzato Simone e molto probabilmente stava meditando di rompere il rapporto. Comunque, queste sono solo congetture e ad oggi non si sono fatti passi in avanti sul caso di Andreea Rabciuc che risulta essere ancora scomparsa.

La difesa del fidanzato e le parole disperate della madre della ragazza

Il fidanzato di Andreea Rabciuc, Simone, è convinto che la sua ragazza è viva e si nasconda da qualche parte. Gli inquirenti la pensano diversamente invece e credono che la ragazza non si sia allontanata volontariamente, ma che sia stata fatta sparire da qualcuno. Anche per questo, Simone quando viene interpellato risponde continuamente con: «Io non le ho fatto niente».

In questi mesi si sono susseguite numerose segnalazioni da parte di persone in tutt’Italia che hanno notato somiglianze con la ragazza scomparsa, ma finora nessuna pista si è dimostrata valida. A ciò si aggiunge lo sconforto della madre della ragazza che afferma: «Dopo tutti questi mesi inizio a pensare che Andreea non ci sia più».