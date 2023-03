Andreea Rabciuc, nuovo appello della madre: «Aiutatemi, sono disperata»

Nuovo appello della madre di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa da Jesi nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2022. Durante la trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto?, Georgeta Cruceanu ha chiesto che emerga la verità sulla figlia per sapere cosa le sia successo.

L’appello disperato della madre di Andreea Rabciuc

Nella puntata di ieri, 15 marzo, della trasmissione di Federica Sciarelli, la madre della ragazza ha fatto l’ennesimo appello: «Farò di tutto per far emergere la verità. Per favore, aiutate una madre disperata». Questa frase è parte della lettera che la donna ha inviato al programma.

In particolare, la madre si è rivolta ad Aurora, amica di Andreea, e a Francesco, tra gli ultimi ad averla vista prima che se ne perdessero le tracce. Una parte della lettera è poi dedicata al fidanzato di lei: «A Simone Gresti dico che ha responsabilità quanto meno morali. Le ha sequestrato il telefono, si è reso irreperibile per due giorni: e poi? Farò di tutto per far riemergere la verità, mi hanno tolto la mia unica e amata figlia».

Ci sono ancora molti punti interrogativi sulla vicenda e l’unico indagato sulla scomparsa è proprio il fidanzato 44enne, sul quale pende un’accusa di sequestro di persona. Secondo Gresti, la sera della scomparsa della 27enne i due avrebbero trascorso diverse ore proprio con Aurora e Francesco. Oltre alla prima accusa, il 44enne è indagato anche per spaccio di droga. Secondo gli inquirenti, infatti, avrebbe ceduto droga alla sua fidanzata proprio la notte della scomparsa.

La scomparsa di Andreea Rabciuc

La notte della scomparsa, tra l’11 e il 12 marzo 2022, Andreea e il fidanzato avrebbero consumato dell’alcol all’interno di un camper posteggiato a Montecarottese, una zona di campagna fuori città. Poi la coppia avrebbe litigato e il 44enne avrebbe tolto lo smartphone alla fidanzata, sparita poi nel nulla. Il giorno prima i fidanzati sarebbero stati da Valentino, un loro amico, a Moie. In quelle ore Andreea ha anche incontrato a Jesi il suo ex, Daniele, a cui aveva lasciato il loro cane. Daniele, proprio alle telecamere di Chi l’ha visto?, ha raccontato di aver riaccompagnato Andreea a casa di Valentino intorno alle 18 del giorno della scomparsa, orario però non confermato da Valentino che dice di averli visti alle 15.