Andrea Zamperoni le ultime notizie sulla causa della morte e l’arresto della escort seriel killer

Andrea Zamperoni, 33 anni originario di Casalpusterlengo, è morto il 18 agosto 2019 a New York. Lo Chef si era trasferito nella città statunitense con grande entusiasmo, per ricoprire il ruolo di capo chef al Cipriani Dolci all’interno della Grand Central Terminal di Manhattan. Il 26 aprile 2022 è stata condannata l’autrice dell’omicidio, Angelina Barini, una escort italocanadese di 43 anni.

Andrea Zamperoni, chi era

Andrea Zamperoni, 33 anni, era originario di Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo, nel Lodigiano. Lì aveva lavorato per la nota catena di ristoranti Cipriani per una decina danni, per poi spostarsi a New York nel 2018. Aveva infatti accettato di occupare il ruolo di capo chef al Cipriani Dolci all’interno della Grand Central Terminal di Manhattan, uno dei più importanti del gruppo.

Nella città statunitense Zamperoni viveva a Woodside, nel Queens, in un piccolo appartamento. Aveva anche un fratello gemello, anche lui chef per la Cipriani, nella sede però di Londra.

Com’è morto lo chef di Zorlesco

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la notte del 18 agosto 2019, la escort Angelina Barini ha incontrato lo chef in un motel. L’omicidio sarebbe però stato premeditato e svolto insieme a un aiutante: Leslie Lescano, 45 anni, pusher ed ex della Barini. In data 16 agosto 2019, infatti, la escort aveva contattato Lescano su Facebook per chiedergli una mano. “Ho ottenuto un’opportunità di business per te…”. Lescano, noto anche come Ken Ween, aveva risposto: “Sì, mia regina”.

Dunque, mentre Lescano era nascosto nel bagno del motel, la barista ha somministrato un cocktail letale allo chef (un mix di droghe dello stupro). Questi è crollato sul pavimento, e i due complici gli hanno sottratto del denaro e la carta di credito. Leslie, in particolare, si è poi recato in un market del quartiere per comprare del cibo per la Barini. Poi si è diretto al casinò, dove ha cercato di prelevare i soldi dalla carta di credito rubata.

Nel frattempo, il corpo di Zamperoni è rimasto ancora nella stanza del motel avvolto nelle lenzuola. Fino al 21 agosto 2019 quando gli agenti hanno bussato alla porta di Barini sentendo “un forte odore di cadavere misto a incenso“. Nella stanza è stata rinvenuta anche una sega e una valigia, con cui la coppia diabolica voleva sbarazzarsi del cadavere.

Il processo ad Angelina Barini

Martedì alle 17 a New York, le 23 in Italia, il giudice della corte federale di Brooklyn ha condannato a 30 anni di reclusione Angelina Barini, la 43enne escort italocanadese, accusata di aver somministrato con l’inganno il 18 agosto 2019 una dose di fentanyl e di Gbl (la droga dello stupro) al 33enne Andrea Zamperoni. lo chef lodigiano, originario di Casalpusterlengo, che lavorava al Cipriani Dolci di New York. Barini ad agosto scorso si è dichiarata colpevole della morte del promettente cuoco lodigiano e di altre due persone.