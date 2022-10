Andrea Vianello: biografia, moglie e libro del direttore di Rai Radio 1

Andrea Vianello è un volto storico della Rai. Oggi è il direttore di Rai Radio 1 ma nel corso della sua carriera è stato presentatore di vari programmi televisivi, ha scritto un libro e ha condotto programmi radiofonici.

Andrea Vianello: biografia e carriera

Andrea Vianello è nato a Roma nel 1961. Ha iniziato la sua carriera avvicinandosi al mondo della musica, in particolare scrivendo alcuni brani per suo zio Edoardo Vianello. Poi ha deciso di intraprendere un percorso nel mondo della radio e ha iniziato a condurre alcuni programmi radiofonici. Dopo qualche tempo è passato alla televisione ed è entrato a far parte del team Rai. In Rai ha condotto numerosi programmi come Tele Anch’io, Mi Manda Rai Tre, Enigma e Agora.

Vista la sua carriera e la sua esperienza in televisione, è stato poi nominato direttore di Rai 3 dal 2012 al 2016. Per diversi giorni poi, si è ritrovato a condurre il Tg2 su Rai 2. Nel 2020 è stato nominato all’unanimità direttore di Rai News 24 mentre nel 2021 è diventato il nuovo direttore di Rai Radio 1, di Rai Radio 1 Sport, del Giornale Radio Rai e di Rai Gr Parlamento.

Andrea Vianello vita privata

Un evento che ha segnato la vita privata di Andrea Vianello è sicuramente l’ischemia cerebrale che ha avuto nel 2019. Quest’evento gli ha tolto temporaneamente le capacità di linguaggio e solo dopo diverse terapie Andrea Vianello è riuscito a ritrovare le sue capacità. Ha raccontato la sua vicenda nel suo libro Ogni parola che sapevo, opera che ha vinto diversi premi e ha ottenuto numerose critiche positive.

Della vita privata di Andrea Vianello non è sotto i riflettori, dunque sono poche le notizie che si hanno sul suo conto. Comunque, l’uomo dovrebbe essere sposato con una giornalista, Francesca Romana Ceci, impiegata presso Radio 1. Inoltre, i due hanno tre figli: Vittoria, Maria Carolina e Goffredo.