Andrea Varnier è il nuovo amministratore delegato delle olimpiadi di Milano Cortina

Andrea Varnier è l’amministratore delegato delle olimpiadi di Milano Cortina. Il manager è stato proposto dal ministro dello sport Andrea Abodi. Nato a Verona, Varnier ha 58 anni e da 30 si occupa delle dinamiche sportive. In più, è stato Ceo di Filmmaster Events, che ha curato le cerimonie di apertura di alcuni eventi importanti, tra cui le ultime Olimpiadi e gli Europei 2012.

Andrea Varnier, la soddisfazione di Malagò

«Sono molto soddisfatto della metodologia utilizzata dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per l’individuazione del nuovo amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026. La condivisione del percorso prima e del nominativo poi hanno raccolto consenso unanime nei soci fondatori. Ora attendiamo con fiducia le determinazioni che per legge spettano al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni» ha spiegato il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Per Malagò, non solo Varnier è un nome convincente, ma è anche un: «Consenso unanime sulla condivisione del percorso e del nominativo».

Andrea Varnier, chi è il nuovo amministratore delegato della Milano-Cortina

Direttore d’immagine delle olimpiadi invernali di Torino 2006, Varnier ha sempre lavorato in questo settore. Il 58enne è stato anche consigliere nel CIO per i Giochi di Pechino 2008 e amministratore delegato delle Cerimonias Cariocas 2016 del Brasile. Ha realizzato anche numerose campagne per le Paralimpiadi. Il posto appena affidato e di vitale importanza per l’avvio delle olimpiadi italiane era vacante da 3 mesi. Il nome è stato dato ufficialmente alla Regione Lombardia e al Comune di Milano, ma domani, 8 novembre, ci sarà l’incontro anche con il Premier Meloni.

«Ho cercato di concentrarmi sulla metodologia in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato, con una condivisione totale ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in assoluto ma il migliore in relativo. Sono convinto che scioglieremo i nodi in tempi brevi» ha spiegato il ministro Abodi in merito alla scelta di Varnier.