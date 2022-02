Andrea Purgatori, che è il conduttore di Atlantide? Chi è la moglie?

Giornalista, sceneggiatore, saggista e attore italiano, Andrea Purgatori è il conduttore di Atlantide, programma di approfondimento culturale in onda su LA7 dal 2002: vediamo chi è e quali sono state le tappe più importanti della sua carriera.

Chi è Andrea Purgatori

Giornalista professionista dal 1974, ha iniziato la sua attività come inviato del Corriere della Sera. I suoi sforzi si sono concentrati soprattutto sulle inchieste e i reportage riguardanti casi di terrorismo degli anni di piombo, sulle stragi (dal caso Moro a Ustica), sui delitti di mafia e suoi conflitti internazionali: ha infatti raccontato la guerra in Libano del 1982, la guerra tra Iran e Iraq degli anni Ottanta, la guerra del Golfo del 1991, l’Intifada e le rivolte in Tunisia e Algeria. Oltre che per il giornale fondato da Viollier, ha scritto anche per l’Unità, Vanity Fair, The Huffington Post e Le Monde diplomatique.

Per quanto riguarda la sua esperienza cinematografica, ha scritto, tra gli altri, Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino (1994) e L’industriale (2011). Ha inoltre partecipato alla sceneggiatura di Spettri comparendovi anche come attore, ruolo che ha svolto poi in un episodio della serie televisiva Boris, nei film di Carlo Verdone Posti in piedi in paradiso (2012) e L’abbiamo fatta grossa (2016) e nei film di Alessandro Aronadio Due vite per caso (2010) e Orecchie (2016).

Dalla stagione televisiva 2017-2018 conduce la nuova edizione di Atlantide, per il quale ha anche ricevuto il Premio Flaiano 2019 come miglior programma culturale.

Andrea Purgatori: chi è la moglie

Per quanto riguarda la sua vita privata, è noto che è stato sposato con la critica d’arte e storica tedesca Nicola Schmitz da cui ha avuto un figlio, Edoardo, volto noto della fiction di Rai Uno Un medico in famiglia. I due si sono poi separati e il giornalista ha avuto altri due figli, Vittoria e Ludovico. La sua nuova compagna è Errica Dall’Ara.