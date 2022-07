Andrea Pirlo, che beffa: caparra da 500mila euro per una villa di un oligarca sotto sequestro

Andrea Pirlo è incappato nelle sanzioni contro la Russia. L’ex calciatore di Milan e Juventus, che è stato anche seduto da allenatore sulla panchina bianconera, è scivolato su quella che è una vera e propria beffa. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore da Il Messaggero e vede protagonista l’ex centrocampista. Dopo aver versato 500mila euro per la caparra per una villa a Forte dei Marmi, ha scoperto che la cifra è andata nelle tasche di un oligarca russo e che l’edificio è attualmente sotto sequestro.

Pirlo e la caparra da 500mila euro

Andrea Pirlo avrebbe voluto acquistare una villa a Forte dei Marmi per una cifra complessiva superiore ai 3 milioni di euro. Un’operazione che si sarebbe dovuta concludere entro fine agosto e per cui l’ex allenatore della Juventus ha già speso 500mila euro. Ciò di cui non era a conoscenza Pirlo, però, è che l’attuale proprietario dell’immobile è un oligarca russo tra quelli sanzionati dall’Unione Europea. La villa in questione, quindi, rientra tra i beni sotto sequestro e lui, molto vicino a Vladimir Putin, era pure invischiato in una precedente causa legale con l’agenzia immobiliare da cui ha acquistato la proprietà.

L’oligarca e l’intenzione di vendere prima del sequestro

La vicenda in realtà ha origini nelle prime settimane dell’invasione russa in Ucraina. Mentre i soldati di Mosca marciavano verso l’Ucraina, gli oligarchi in tutto il mondo hanno tentato di mettere al riparo i propri beni e anche l’imprenditore russo in questione non è stato da meno. Da qui la necessità di vendere tutto prima che arrivassero i sequestri. Ma l’agenzia immobiliare con cui l’uomo era in causa da tempo, ha presentato una richiesta di sequestro preventivo di tre immobili che fanno capo all’oligarca. Tra questi c’è proprio la villa di Forte Dei Marmi, poi rientrata anche tra gli immobili sanzionati. Una vicenda delicata, su cui ora Andrea Pirlo dovrà vigilare, per tentare di capire se recuperare la caparra o se, prima o poi, la proprietà della struttura sarà la sua.