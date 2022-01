Andrea Pennacchi, chi è: vita e carriera dell’attore e regista teatrale italiano

Attore, drammaturgo e regista teatrale italiano, Andrea Pennacchi è ormai ospite fisso della trasmissione Propaganda Live in onda su La7 in cui porta i monologhi del suo personaggio, “il Poiana”: vediamo chi è e di cosa si occupa in attesa di ascoltarlo nella puntata di venerdì 21 gennaio 2022.

Chi è Andrea Pennacchi

Noto nel 1969, si è laureato in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Università degli Studi di Padova e ha iniziato la sua formazione da attore con il Teatro popolare di ricerca – Centro universitario teatrale di Padova. Successivamente, dopo aver collaborato come assistente con Gigi Dall’Aglio e aver appreso i fondamenti della regia e della scrittura teatrale, nel 2011 ha scritto e interpretato lo spettacolo Eroi, con la regia di Mirko Artuso, classificandosi tra i finalisti per il Premio Off del Teatro Stabile del Veneto.

Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Sandro nel film Io sono Li di Andrea Segre per poi recitare nello spettacolo Villan People, che ha debuttato nel 2013 al Piccolo Teatro di Milano nell’ambito del Festival Tramedautore. Nel 2015 ha invece scritto e interpretato Trincee: risveglio di primavera e nel 2020 Mio padre: appunti sulla guerra civile.

Caratteristica della sua attività è l’attenzione rivolta a bambini e adolescenti: per loro ha infatti scritto diverse opere tra cui Omero non piange mai, Come Orfeo tra gli argonauti, Le montagne della luna e altri miracoli, e Le avventure di Capitan Salgari. Per diffondere la cultura e l’amore per il teatro, ha anche tenuto un ciclo di lezioni-spettacolo nelle scuole.

Chi è Andrea Pennacchi: dal teatro alla tv

Oltre che in teatro, Pennacchi ha lavorato anche nel contesto televisivo recitando nella miniserie prodotta dalla Rai L’Oriana, nel ruolo del direttore de L’Europeo, e in altre serie tv tra cui Non uccidere, Don Matteo e 1994. Nel 2018 ha portato il monologo This is Racism – Ciao terroni nella trasmissione Propaganda Live di cui è diventato presenza fissa con i monologhi del “Poiana”, il personaggio da lui creato.