Andrea Parisotto morto a 49 anni: addio al presidente di Sportsystem

È morto Andrea Parisotto, imprenditore veneto di 49 anni, molto conosciuto nell’area di Montebelluna e Asola. L’uomo ha avuto un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Appassionato di sport outdoor e sci, era presidente dell’associazione Sportsystem e del Museo dello Scarpone.

Andrea Parisotto è morto a 49 anni per un malore improvviso. L’imprenditore veneto era appassionato di sport outdoor e sci, era presidente dello Sportsystem e del Museo dello Scarpone. Era molto noto in tutto il settore della calzatura sportiva a Montebelluna e nell’Asolano.

Fino al 2018 Parisotto aveva lavorato all’interno dell’azienda di famiglia Scarpa riscontrando l’affetto e la stima di numerosi collaboratori e residenti della zona. Poi ad aprile del 2021 aveva ottenuto la nomina di presidente dell’Associazione dello Sportsystem e della Fondazione del Museo dello Scarpone.

Era stato anche presidente della filiare americana di Scarpa per diversi anni e aveva poi aperto la Ap8 Invent Srl Holding Company, società di investimenti con specializzazione nello sviluppo di piccole imprese.

Il sindaco Adalberto Bordin ha voluto ricordare Parisotto così. «Sono attonito e scosso per questa tristissima notizia, innanzitutto perché parliamo di un padre di famiglia di soli 49 anni. A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo quindi il cordoglio alla famiglia per l’improvvisa e inaspettata scomparsa di una figura dedita, appassionata e sempre disponibile. Di Andrea non posso che sottolineare le doti professionali e strategiche che ho potuto apprezzare in diverse occasioni, a partire dal suo più recente incarico come presidente dell’associazione Sportsystem – la realtà che agisce per lo sviluppo della cultura industriale e imprenditoriale del territorio – e del Museo dello Scarpone e della calzatura sportiva, nominato lo scorso anno».