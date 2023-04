Andrea Papi, la famiglia denuncia lo Stato per aver reintrodotto gli orsi in Trentino

La famiglia di Andrea Papi denuncerà la Provincia Autonoma di Trento e lo Stato italiano per aver reintrodotto gli orsi in Trentino. Il runner 26enne è stato ucciso da un esemplare mentre stava correndo in un bosco della Val di Sole, come rivelato dall’autopsia. Sotto accusa sono le modalità del progetto “Life Ursus”, avviato a fine Anni Novanta. La madre di Papi già ieri aveva puntato il dito contro le istituzioni accusandole di essere responsabili della morte del figlio: «Volevano il morto, ora ce l’hanno».

Cosa prevedeva il progetto Life Ursus

Lo studio di fattibilità del progetto per la reintroduzione dell’orso bruno in Trentino tra il 1999 e il 2002, curato dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica, aveva accertato l’idoneità ambientale per ospitare una popolazione vitale di plantigradi tra 40 e 60. L’areale doveva andare ben oltre i confini del Trentino: la maggior parte del centinaio di esemplari attualmente presente vive invece all’interno di un’area di circa 1.500 chilometri quadrati, pari a un quarto della provincia di Trento e fortemente antropizzata. «Il progetto “Life Ursus” nella sua originaria impostazione che prevedeva un obiettivo di una cinquantina di orsi sul territorio trentino. Oggi è sproporzionato rispetto alle originarie istanze, perché ne abbiamo circa un centinaio, oltretutto su una sola parte del Trentino», ha detto il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, al termine dell’incontro odierno con i sindaci della Val di Sole, in merito alla gestione dell’orso. «Se vogliamo garantire la convivenza uomo-animale dobbiamo fare in modo che il suo progetto torni alle sue origini», ha aggiunto. «Ci sono orsi problematici che vanno abbattuti velocemente».

Abbattimento degli orsi, la protesta degli animalisti

La prima ordinanza urgente prevede l’abbattimento dell’orso che ha aggredito e ucciso Papi, alla quale ne seguiranno altre tre per la rimozione di altrettanti esemplari problematici (MJ5, JJ4 e M62). Secondo la Lega Anti Vivisezione, l’ordine di abbattere da parte del governatore trentino Maurizio Fugatti «è una reazione priva di ogni fondamento logico e scientifico, mossa solamente da un senso di becera vendetta». Il 75 per cento della popolazione trentina nel 2022 si è dichiarato contrario a questi animali nella regione.