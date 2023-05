Andrea Papi, la famiglia annuncia querele contro gli haters: «Lo uccidono di nuovo»

Non trova pace la famiglia di Andrea Papi, il runner ucciso nei boschi di Caldes dall’orsa JJ4. In molti sul web hanno denigrato il giovane, insultandolo e criticando il suo comportamento, per questo la famiglia vuole proteggere l’immagine e il ricordo del suo caro, querelando gli haters.

La nota rilasciata dai familiari di Andrea Papi

I familiari di Andrea Papi, attraverso i legali Marcello Paiar e Maura Cravotto, hanno rilasciato una nota. In quest’ultima si legge: «Andrea non ha avuto alcun comportamento imprudente essendosi limitato a fare una passeggiata nel bosco sopra casa percorrendo una strada forestale carrabile e subendo, suo malgrado l’aggressione mortale da parte di un’orsa». Gli avvocati hanno anche scritto che la famiglia è in una situazione disperata: «Mamma Franca, papà Carlo, così come Laura (sorella, ndr) e Alessia (fidanzata) sono affranti nel dolore per la perdita di Andrea, che oggi pare essere solo oggetto di una sterile discussione e non vittima».

La decisione di querelare gli haters

La nota dei legali della famiglia di Andrea Papi aggiunge anche «visto il comportamento degli haters la famiglia ritiene ora di dover tutelare la memoria di Andrea richiedendo all’autorità giudiziaria di verificare la correttezza o meno di ogni singolo commento postato in rete da coloro che senza rispetto alcuno per la memoria di Andrea lo descrivono nei modi più beceri». Nel testo si legge poi che «la famiglia Papi – che ama gli animali e la natura – ha sempre chiesto rispetto e giustizia per sè e per Andrea». Infine, la nota contiene tali parole: «Nel prendere le distanze da chi estremizza l’esigenza di tutela degli animali a discapito del rispetto per la vita umana strumentalizzando le loro dichiarazioni e colpevolizzando il comportamento di Andrea, la famiglia Papi (che non intende più accettare provocazioni) si vede costretta oggi a depositare formali atti di querela a tutela della verità e della memoria di Andrea, sempre più vittima, assieme alla famiglia, di chi ritiene che sui social si possa scrivere qualunque cosa».