Andrea Osvárt chi è: carriera e vita privata dell’attrice di Natale a 5 stelle stasera su Canale 5

Il cinepanettone torna in prima serata sulle reti Mediaset. Stasera 26 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda Natale a 5 stelle, per la regia di Marco Risi su soggetto di Carlo ed Enrico Vanzina. Nel cast Massimo Ghini, Paola Minaccioni e Andrea Osvárt. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Natale a 5 stelle, trama e cast del cinepanettone stasera 26 dicembre 2021 su Canale 5

La trama di Natale a 5 stelle ruota attorno alla figura del premier pentastellato Franco Rispoli (Massimo Ghini), ex commercialista che ha truccato il curriculum. Durante la giornata risponde alle continue telefonate di Luigi e Matteo ed si preoccupa sempre di dimostrare che non ama approfittare dei benefit istituzionali. Durante una visita ufficiale in Ungheria, a Budapest, ha una relazione extraconiugale con una parlamentare del Pd dall’accento toscano (Martina Stella). La deputata è però sposata con un leghista molto geloso e a tratti violento.

Tutto sembra procedere per il verso giusto fino a quando i due amanti ritrovano un misterioso cadavere nella suite dell’albergo in cui alloggiano. Sperando di non finire al centro di uno scandalo, qualora la notizia venisse allo scoperto assieme alla loro tresca, si affidano all’aiuto del portaborse del premier (Ricky Memphis), ma finiranno al centro di una serie di eventi paradossali e molto buffi. A complicare le cose arriva anche un inviato de Le Iene (Riccardo Rossi), pronto a smascherare i due amanti.

Nel cast anche Paola Minaccioni nei panni della moglie del premier Marisa Rispoli, Andrea Osvárt in quelli dell’ungherese Berta Molnar e Rocco Siffredi, che interpreta se stesso. Il film è dedicato alla memoria di Carlo Vanzina, autore della sceneggiatura e scomparso poco prima dell’inizio delle riprese.

Andrea Osvárt, carriera e vita privata dell’attrice di Natale a 5 stelle stasera 26 dicembre 2021 su Canale 5

Andrea Osvárt, carriera professionale

Volto noto per la partecipazione a diverse serie e soap opera, Andrea Osvárt è nata il 25 aprile 1979 a Budapest, dove ha iniziato a studiare recitazione e letteratura italiana, laureandosi con una tesi su Elsa Morante. Si è poi spostata in Italia all’International Acting School e, grazie alle sue capacità, si è guadagnata diversi ruoli per il grande schermo. Dopo l’esordio nel 2001 con Spy Game con Robert Redford e Bra Pitt, ha recitato accanto a Christian De Sica in The Clan e insieme a Heath Ledger in Casanova.

Nel 2009 ha vestito i panni dell’imperatrice Eugenia de Montijo nella miniserie televisiva Sissi prima di prendere posto accanto a Beppe Fiorello ne Lo scandalo della Banca Romana. Di recente ha recitato anche nella serie Transporter: the Series e ne Il paradiso delle signore. Per la tv si ricorda anche la sua conduzione al Festival di Sanremo del 2008 accanto a Pippo Baudo, Bianca Guaccero e Piero Chiambretti.

Andrea Osvárt, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non si sa molto dato che Andrea Osvárt ha sempre scelto il riserbo. Fino a inizio 2018, almeno secondo quanto riportato sui suoi canali social, ha avuto una relazione con un uomo di nome Roberto, di cui però non si è mai saputo nulla circa il ruolo sociale. In alcune interviste del 2017 ha dichiarato di aver dovuto affrontare nel corso della sua vita uno stalker e di essersi ritrovata, suo malgrado, a fare i conti con una relazione con un uomo «egoista e manipolatore». Attiva sui social ha un profilo Instagram con 36,5 mila follower dove pubblica scatti personali e professionali