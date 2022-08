Andrea Mazzetto morto cadendo in un dirupo, la fidanzata: «Inondata di insulti»

Non c’è pace per Sara Bragante, la 27enne fidanzata di Andrea Mazzetto che dopo la morte del fidanzato è stata tempestata di insulti sui social. Sono in tanti a incolpare la ragazza della morte del fidanzato, ecco cos’è successo.

Gli insulti ricevuti dalla fidanzata di Andrea Mazzetto

Tra gli insulti alla fidanzata di Andrea Mazzetto sui social è possibile leggere parole di disprezzo e puro odio come «Dovevi morire tu». Inoltre, Sara Bragante in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha reso nota la sua frustrazione dicendo: «Mi augurano di fare la fine di Andrea. Uno sconosciuto su Instagram ha rubato alcune mie foto e ne ha fatto una storia titolandola: Assassina».

Gli insulti non si sono fermati e Sara ha dovuto addirittura bloccare i suoi profili social: «Ho bloccato i miei profili social, ma gli hater continuano». Tra gli altri commenti è possibile leggere ulteriori gravi insulti come «Spero pubblicherai i selfie dal funerale del tuo fidanzato» o anche «È morto perché lei non riesce a stare senza telefono».

Il racconto dell’incidente dal punto di vista di Sara Bragante

La fidanzata di Andrea Mazzetto ha voluto ricordare anche il giorno dell’incidente, quando per recuperare il telefono della ragazza, il giovane è caduto in un dirupo e ha perso la vita. Secondo Sara, era stato il fidanzato a chiederle di fare una foto in una posa speciale, appena sopra un dirupo spaventoso, sull’Altar Knotto nell’altopiano di Asiago. Una volta lì, la donna avrebbe avuto mal di testa e stava per svenire, quando Andrea è intervenuto per prenderla e rassicurarla. Proprio in quell’istante Mazzetto ha perso il cellulare, finito nel dirupo.

La ricostruzione di Sara Bragante continua affermando che il suo fidanzato avrebbe insistito per scendere e recuperare lo smartphone, visto che conteneva dati e documenti importanti per lui. Tuttavia, questo sarebbe ciò che avrebbe portato alla tragedia visto che il giovane è scivolato su una roccia ed è caduto nel baratro, perdendo la vita.