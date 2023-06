Verderio, esce di strada e finisce nel fosso: Andrea Mastropaolo morto a 29 anni

Tragico incidente quello avvenuto ieri sera, 5 giugno, sulle strade di Verderio, in provincia di Lecco. Andrea Mastropaolo, ragazzo di 29 anni e padre di una bambina, è morto dopo essere finito fuori strada con la sua Seat Leon.

Andrea Mastropaolo morto in un incidente a Verderio

Lo schianto è avvenuto sulla Strada provinciale 55 al confine tra la provincia di Lecco e Monza. Il 29enne era al volante della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo. La vettura è uscita di strada terminando la corsa contro una recinzione e un albero. Quando sono arrivati sul posto, i soccorritori di Areu e i Vigili del Fuoco si sono fatti largo tra i rottami della macchina e hanno estratto il corpo dell’uomo già privo di vita. Dai primi accertamenti svolti dai Carabinieri, l’incidente sarebbe stato autonomo e non avrebbe coinvolto altre automobili.

L’auto, che sembra stesse procedendo a velocità elevata, si è accartocciata in un ammasso di lamiere tanto che non si riusciva a distinguerne il modello e i soccorritori hanno dovuto faticare a lungo per raggiungere l’automobilista intrappolato all’interno. Andrea, che abitava a Busnago, si stava recando a casa dei genitori a Merate. Lavorava in un supermercato di un grosso centro commerciale della zona e, finito il turno di lavoro, era salito a bordo della sua Seat Leon diretto verso la casa dei suoi quando è avvenuto il tragico incidente.