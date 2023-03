Andrea Iannone regala un’auto a Elodie

Il pilota Andrea Iannone, per festeggiare i primi sette mesi d’amore con Elodie, ha regalato alla sua compagna una citycar, la prima auto per la cantante. Si tratta sicuramente di un ulteriore segno che la relazione tra i due sembra essere molto stabile.

Il regalo di Andrea Iannone a Elodie

Il settimanale Chi ha beccato Andrea Iannone ed Elodie in una concessionaria auto dell’hinterland milanese. Questi ultimi si sono fatti accompagnare dall’autista e poi sono entrati nel salone. Infatti il pilota ha acquistato una citycar elettrica alla sua dolce metà. Un regalo speciale, fatto da lui, per festeggiare i loro primi sette mesi insieme, inoltre questo regalo è stato la prima auto della cantante. I paparazzi li hanno fotografati mentre uscivano felici e sorridenti: lui alla guida della vettura, lei al suo fianco.

La storia d’amore tra il pilota e la cantante

La storia d’amore tra Andrea Iannone, 33 anni, ed Elodie, 32, è scoppiata la scorsa estate. Infatti, si sono conosciuti durante una vacanza tra amici in Puglia, per poi volare in Sardegna, a Milano, in Svizzera e a Madrid. Dopo la vacanza non si sono più lasciati. La loro passione è stata focosa e ha bruciato tutte le tappe. Ora vivono insieme a Lugano, ma vengono avvistati spesso nelle vie dello shopping milanese. «Stiamo molto bene, dobbiamo darci del tempo per conoscerci”»diceva lei all’inizio della loro relazione. A Capodanno dietro le quinte del Concertone si scambiavano baci appassionati, a Sanremo dove lei era sul palco lui faceva il tifo, ma anche nella routine quotidiana non mancano di inviarsi messaggi d’amore e pubblicare siparietti insieme. Andrea Iannone prima di Elodie ha avuto storie con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Dal canto suo, Elodie ha vissuto un amore importante con Marracash di cui diceva: «È la persona che amerò di più in tutta la mia vita, un prossimo fidanzato non sarà mai alla sua altezza».