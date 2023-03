Andrea Giambruno torna in tv con un talk politico: l’indiscrezione

Andrea Giambruno, compagno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, potrebbe tornare in televisione con un programma tutto suo, un talk show politico. A fornire l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi.

Andrea Giambruno e l’indiscrezione sul suo prossimo talk show

«A partire dal prossimo settembre sarà il padrone di casa di un talk politico in onda su Rete 4», ha rivelato il settimanale. Una trasmissione che andrà in onda dagli studi Mediaset di Roma guidata da Siria Magri, co-direttrice di Videonews e moglie dell’attuale presidente della Liguria Giovanni Toti.

Secondo le indiscrezioni si starebbero già svolgendo delle riunioni sul progetto, ma ancora manca la conferma del Biscione. Per Giambruno si tratterebbe di un vero e proprio ritorno in tv, dopo che nell’ultimo periodo ha lavorato dietro le quinte di Diario del giorno come curatore della rubrica del Tg4 in onda ogni pomeriggio.

Da quando la premier Giorgia Meloni si era insediata a Palazzo Chigi, l’uomo non si era infatti più visto molto sul piccolo schermo. Non era più apparso nemmeno alla conduzione di Studio Aperto e di Tgcom24. Era finito nelle polemiche a gennaio scorso per essere tornato in tv proprio il giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro, sbagliando il nome dell’ex latitante nel dare la notizia. In quell’occasione, Giambruno aveva dichiarato: «Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre il governo s’insediava e potevo essere passibile di critiche, ma sono un giornalista, questo so fare: raccontare. Prima o poi, dovevo tornare. Tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia. Che devo fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?».

La carriera di Giambruno a Mediaset

Il cronista Giambruno e la presidente del Consiglio Meloni si sono conosciuti proprio a Mediaset, dietro le quinte di Quinta Colonna, dove Andrea lavorava come autore. L’uomo ha collaborato con diverse trasmissioni del Biscione: da Kalispera di Alfonso Signorini a Mattino 5, passando per Stasera Italia e Quinta Colonna prima di approdare ai tg Mediaset (oltre al TG4 collaborava anche con Studio Aperto).