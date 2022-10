Andrea Giambruno: «Non traslochiamo a Palazzo Chigi, tuteleremo Ginevra»

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, ha confermato che i due non hanno intenzione di trasferirsi a Palazzo Chigi. La priorità, ha evidenziato, è quella di tutelare loro figlia Ginevra e non farla crescere in una realtà «che marcherebbe la distanza con i suoi coetanei».

Andrea Giambruno: «Priorità tutelare Ginevra»

Intervistato dall’Adnkronos, il giornalista ha escluso categoricamente un trasloco nel palazzo del governo come già aveva dichiarato all’indomani dell’esito elettorale che aveva sancito la vittoria della sua compagna: «Fortunatamente abbiamo una casa, non abbiamo intenzione di trasferirci a Palazzo Chigi e far crescere lì nostra figlia Ginevra: sarebbe controproducente e fuorviante». La volontà è infatti quella di far vivere la bambina nella maniera più naturale possibile e in serenità. Poi, più andrà avanti con gli anni e più si renderà conto «di avere una super mamma ma anche una storia non consona ad una bimba della sua età».

Giambruno ha poi commentato la cerimonia del giuramento del nuovo governo, a cui ha assistito in prima fila insieme a Ginevra e Arianna, la sorella di Giorgia: «É stata emozionante e davvero molto bello vederla giurare al Quirinale in un giorno che segna comunque un cambiamento epocale». La figlia, ha affermato, all’inizio era imbarazzata perché si trovava in un contesto al quale non è abituata, con giornalisti e fotografi, poi però si è emozionata nel vedere la madre. Quindi qualche dettaglio sui festeggiamenti in casa Meloni per l’arrivo a Chigi: «Abbiamo festeggiato a casa, con le persone più intime e a cui vogliamo più bene, gli amici di sempre. Del resto il brindisi ci stava, non è che capiti tutti i giorni di diventare presidente del Consiglio».

«Non seguirò Giorgia in missione»

Infine un indizio su come intende gestire personalmente questo nuovo inizio: Lei inizierà a viaggiare parecchio, ma io non credo di seguirla in missione. Magari lo farò nelle occasioni in cui è più indicato, previsto dal protocollo. Io spero di poter continuare a fare il mio lavoro».