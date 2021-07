Andrea Duilio, come aveva anticipato Tag43, dal 6 settembre sarà il nuovo amministratore delegato di Sky Italia. «Sono lieto di dare il benvenuto a Andrea Duilio come nuovo ad di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui nell’attuazione dei nostri ambiziosi piani di sviluppo», ha commentato Stephen van Rooyen, Ceo Uk & Europe di Sky in una nota. «L’esperienza maturata da Duilio darà un’importante spinta al processo di innovazione e di crescita di Sky Italia, completando la transizione verso un modello operativo più snello e integrato con il gruppo». Da oltre 22 anni in Vodafone, Duilio era stato nominato appena otto mesi fa Chief Commercial Officer Consumer del colosso dei telefoni. Il successore di Maximo Ibarra, 47 anni e una laurea alla Bocconi, aveva ricoperto in Vodafone ruoli di responsabilità nella Business Unit Consumer. Dal 2018, nelle vesti di Digital Director aveva seguito il percorso di trasformazione digitale del gruppo e, successivamente, aveva assunto l’incarico di Direttore Commercial Operations.

Sky e il taglio del personale

Duilio prende il posto di Ibarra che si era dimesso lo scorso 26 aprile con due anni di anticipo rispetto la fine del mandato a causa della sconfitta sul fronte dei diritti di Serie A contro DAZN. Il suo sarà un compito tutt’altro che facile. Oltre a dover gestire i contraccolpi della perdita del campionato, ovvero il prevedibile calo di abbonamenti, Duilio dovrà attuare il piano di tagli del personale e dei costi a suo tempo anticipato da Ibarra. Da qui al 2024, saranno 3 mila i dipendenti destinati a uscire, e oltre 300 milioni il risparmio sui costi.