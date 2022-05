Andrea Delogu compie 40 anni: la vita a San Patrignano, genitori, fidanzati, e marito

Il 23 maggio Andrea Delogu compie gli anni. Noto volto radiofonico e televisivo, Andrea Delogu nel 2022 fa cifra tonda e compie 40 anni. In una recente intervista la conduttrice ha fatto il punto della situazione, raccontando anche un periodo difficile della sua infanzia.

Andrea Delogu compie 40 anni

Proprio in occasione dei suoi imminenti 40 anni, di recente Andrea Delogu ha rilasciato un’intervista in cui ha tracciato una sorta di bilancio in vista della ricorrenza. “Non vedo l’ora. Perché una volta che arrivo ai 40 anni potrò dire che sono soddisfatta di quello che ho fatto… È più l’ansia di arrivarci“, ha detto la celebre conduttrice.

Andrea Delogu, oltre a essere appunto conduttrice radiofonica e televisiva (Radiodue e Raidue soprattutto), è anche attrice e scrittrice. Negli ultimi tempi ha pubblicato il suo romanzo “Contrappasso” e ha condotto su Rai2 il suo primo programma “Tonica – Il lato D della musica”.

A settembre 2021 è stata anche protagonista dell’inaugurazione dell’anno scolastico che si è svolto a Pizzo in Calabria conducendo l’evento, alla presenza del capo dello Stato Mattarella, insieme a Flavio Insinna. Lei che è cresciuta a stretto contatto con la comunità di San Patrignano, nata e cresciuta lì perché i genitori si stavano disintossicando dall’esperienza che entrambi avevano avuto con la droga. Il padre, Walter Delogu, accolto nella comunità da ragazzo, era poi diventato vicenda è stata poi narrata nel 2020 nella serie tv Netflix SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano.

In questa dichiarazione rilasciata al settimanale “Grazia”, c’è tutta la personalità di Andrea. “Non importa se sei una tendenzialmente risolta, se hai un lavoro che ami, se hai degli amici preziosi, se fisicamente sei sana, se ti sai fare lo Spid da sola. Non importa. Quando stai per compiere 40 anni, giochi un’altra partita. Quella delle ultime cartucce da sparare. Quella che se sei sposata ok, ma se sei single, be’, è tardi per trovare un uomo“.