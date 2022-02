Andrea Delogu, chi è il fidanzato? La rottura con Francesco Montanari, il nuovo legame sentimentale

Andrea Delogu si è separata dal primo marito, l’attore Francesco Montanari, ormai da qualche tempo. Adesso è legata sentimentalmente a Luigi Bruno. Si tratta di un modello affascinante, che i paparazzi di Diva e Donna lo scorso anno hanno pizzicato proprio in compagnia della conduttrice. La coppia allora si baciava appassionatamente. Ma chi è il misterioso fidanzato di Andrea Delogu?

Il fidanzato di Andrea Delogu

Francesco Montanari e Andrea Delogu non stanno più insieme da qualche tempo. Come era stato anticipato dalle cronache del gossip, il loro matrimonio è terminato ma – a quanto pare e almeno fino ad oggi – nel modo più discreto possibile. Nonostante la conduttrice Rai tenga il massimo riserbo sulla sua vita privata, lo scorso anno è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale “Diva e Donna” in compagnia del suo nuovo fidanzato.

Si tratta di Luigi Bruno, professione modello. lavora con brand di prestigio, seguito dalla Elite Model Management di Milano. Occhi scuri e magnetici e labbra carnose, Luigi Bruno è alto 185 cm e vanta un fisico scolpito. Sui social pubblica spesso gli scatti professionali, ma quasi mai contenuti più intimi e privati.

Proprio sul suo profilo Instagram, però, si può rintracciare un indizio della relazione con Andrea Delogu. Si tratta di una foto dell’attore accostata a quella di un personaggio dei cartoon: un montaggio che lo stesso Luigi Bruno sembra aver fatto per divertimento. Sotto questo post c’è uno scambio di commenti con la conduttrice Rai. Luigi si trova allora alla presentazione di un film, e scherza sulla propria somiglianza con il personaggio. Scrive: “Sì, ero in incognito”, scatenando l’ilarità della presentatrice. E lei risponde “Rido. Genio”. E lui: “Lo so”.

La rottura con Francesco Montanari

Francesco Montanari e Andrea Delogu stavano insieme dal 2016, poi, improvvisamente nel gennaio 2021 la coppia si è separata. Le ragioni non sono ancora chiare, e non si sa se sia stato il lockdown a pesare sulla relazione. Tuttavia, per entrambi non deve essere stato facile tenere la rottura lontano dai riflettori e superare il distacco. Proprio la conduttrice era infatti finita tra i gossip della cronaca rosa per un presunto flirt con Stefano De Martino.