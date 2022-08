Andrea Crisanti, il virologo candidato col Pd: “Sono onorato”

Andrea Crisanti, virologo e direttore del dipartimento di Medicina molecolare Unipd, è tra i candidati del Partito Democratico per le prossime elezioni politiche. «Sono onoratissimo di essere stato candidato dal Partito democratico», ha affermato il medico che sarà a capo della lista della circoscrizione Europa. Il Partito Democratico presenta Andrea Crisanti: “Onoratissimo” Andrea Crisanti è tra i candidati del Partito Democratico per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il medico sarà a capo della lista della circoscrizione Europa. “Sono onoratissimo di essere stato candidato dal Partito democratico” ha commentato Crisanti. Il nuovo candidato del PD ha subito un immediato attacco da parte del leader della Lega Matteo Salvini, che ha detto: “Il tele-virologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose”. La replica piccata del virologo non si è fatta attendere. “Mi rivolgo agli elettori di Salvini e voglio dirgli che gli errori che ha fatto, le valutazioni, in politica estera, in sanità, in economia, sono la garanzia degli errori che potrà fare se avrà la possibilità di governare”. Chi è il virologo a capo della circoscrizione Europa Andrea Crisanti è nato a Roma il 14 settembre 1964 e oggi ha 67 anni. Virologo e microbiologo, supervisiona il dipartimento di Medicina molecolare Unipd. Inoltre è direttore del centro di genomica funzionale dell’Università degli Studi di Perugia e presidente del gruppo scientifico del programma Marie Curie dell’Unione Europea. Lo scienziato gode di grande fama sia in Italia che all’estero. La Darpa, Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, ha infatti deciso di affidargli un finanziamento di 50 milioni di dollari per una ricerca sul gene “drive”. L’ente si occupa di ricerche ad alto rischio e punta ad eliminare il virus della malaria.

Durante il periodo più intenso della pandemia, inoltre, Crisanti ha consolidato la sua notorietà. Ha infatti redatto il primo studio al mondo per completezza dei dati su Vo’, uno dei primi focolai in Italia. Per quanto riguarda la carriera politica, per il virologo si tratta delle prime elezioni. Tuttavia, non è l’unico ad aver tentato la strada. Il figlio Giulio, 23 anni, laureato a Cambridge in Astrofisica, si è candidato con il Pd alle recenti elezioni amministrative di Padova, ottenendo però solo 25 voti.