Andrea Credaro morto a 47 anni: il cercatore di minerali è precipitato in un dirupo

L’uomo trovato senza vita ai piedi di un dirupo nella mattinata di ieri, giovedì 4 maggio, a Sondalo, è Andrea Credaro di Poggiridenti. Il giovane era molto conosciuto in paese, unitamente alla compagna Stefania, consigliere comunale con delega all’Istruzione e presidente della biblioteca comunale. Andrea Credaro lascia un figlio, Julian, di 12 anni.

Andrea Credaro è morto durante un’esplorazione

Il 47enne, nel tardo pomeriggio di mercoledì, si era recato in Alta Valle per compiere un’esplorazione mineralogica in località Piata Piacena, nei pressi di Taronno. Al momento dell’incidente stava percorrendo il sentiero 13. Verso le ore 21,30, i familiari, non vedendolo rientrare, si erano rivolti alle forze dell’ordine. Solo dopo una notte di ricerche, il corpo dell’uomo era stato rinvenuto, purtroppo, in fondo ad un crepaccio, vicino a una parete a Taronno di Sondalo, in Valtellina. La salma è stata recuperata con l’intervento dell’elisoccorso di Trento assieme al Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, Stazione di Bormio.

I funerali di Andrea avranno luogo a Poggiridenti Piano, sabato 6 maggio, alle ore 14.30, nella Chiesa della Madonna del Lavoro. Alle esequie seguirà la cremazione. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Tirano.