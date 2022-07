Andrea Coen e Anna Claudia Cartoni, chi sono le vittime dell’incidente all’Argentario

Dopo l’incidente mortale all’Argentario sono state identificate le vittime. Si tratta di Anna Claudia Cartoni e Andrea Coen. Chi sono e quali informazioni abbiamo su di loro? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Anna Claudia Cartoni: chi è

Anna Claudia Cartoni, 60 anni, romana. Era sposata con Fernando Manzo, di un anno più grande. Laureata in scienze motorie, appassionata e impegnata nel mondo dello sport aveva la carica di tecnico federale ed era giudice internazionale di ginnastica artistica. Cartoni aveva una figlia di 20 anni, Irene, vittima di una grave forma di disabilità. Ha pubblicato anche un libro dal titolo Irene sta carina. Una vita a metà in cui ha raccontato la sua storia.

Andrea Coen: chi è la seconda vittima dell’incidente all’Argentario

Nell’incidente di sabato pomeriggio c’è stata un’altra vittima. Si tratta di Andrea Giorgio Coen di anni 59 nato a Roma. L’uomo aveva un negozio di antiquariato aperto dal 1970 da Luciano Coen a Roma nella Via Margutta. Inoltre, era un esperto di arazzi antichi, uno specialista nel suo campo. In particolar modo, i clienti estimatori di antichità romane lo apprezzavano per la sua conoscenza e la sua cordialità. Andrea amava tantissimo lo sport infatti era un appassionato della corsa sportiva e ha partecipato a diverse maratone prima che l’incidente all’Argentario gli togliesse la vita.