Rosetta Dello Siesto, chi è la moglie di Andrea Camilleri

Una delle storie d’amore più durature nel mondo della cultura italiana è stata senza ombra di dubbio quella che ha legato, per oltre sei decenni, il compianto scrittore siciliano Andrea Camilleri e la sua adorata moglie, Rosetta Dello Siesto. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri

Di lei il celeberrimo scrittore siculo autore del capolavoro Il Commissario Montalbano aveva scritto: «Non c’è rigo che io abbia pubblicato che non sia stato prima letto da lei». Dello Siesto nacque a Milano ma incontrò quello che sarebbe stato l’amore della sua vita a Roma, mentre lui era impegnato nella messa in scena teatrale di un’opera di Pico della Mirandola in veste di regista e lei, giovane laureata, era stata chiamata per affiancarlo.

Come riporta SiciliaFan, pare che da quel momento in poi lo scrittore non smise più di pensare alla sua assistente, diceva che «gli metteva allegria». Il racconto di questo amore così travolgente e duraturo è finito in un libro che Camilleri ha pubblicato nel 2018 (Ora dimmi di te. Lettera a Matilda) dove rivelava che, dopo quell’incontro, lui decise di tornare a Roma e di invitarla a cena. Il resto è storia.

Il matrimonio e i figli

La coppia si è sposata nel 1957 e ha avuto tre figli, Andreina, Elisabetta e Mariolina. La loro prole ha poi generato a sua volta quattro nipoti e anche una pronipote. Parlando del giorno più bello della sua vita, Andrea Camilleri scrisse: «Il mio ricordo più bello è la giornata in cui mi sono sposato. Ho passato una notte infame: metà di me diceva “Alzati, vestiti, prendi il treno e scompari”. L’altra metà diceva: “Cretino, nessuno ti sta obbligando, è una tua libera scelta”. Quella che sarebbe diventata la mia futura moglie, mi aveva detto: “Il vestito del matrimonio non te lo far fare dal solito sarto, perché ti fa delle spalle strettissimo”. Però io me lo feci fare da lui.»