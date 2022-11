Andrea Bullo e il figlio di 13 anni morti carbonizzati in un incidente in California

Andrea Bullo è il ristoratore di 60 anni morto martedì notte in California, in un incidente in cui ha perso la vita anche il figlio di 13 anni. Era molto legato a Venezia e Murano, dove per tanto tempo aveva lavorato negli hotel di lusso. Poi il trasferimento oltreoceano, dove aveva aperto il Moonshadows Malibu, diventato in poco tempo un punto di riferimento per la cucina italo-americana con influenze veneziane.

Morto Andrea Bullo insieme al figlio in un incidente

Andrea Bullo, imprenditore di 60 anni, è morto insieme al figlio tredicenne Marco in un incidente in California martedì notte. I due viaggiavano a bordo di una For Mustang a Woodland Hills, nel distretto di Los Angeles, quando sono stati coinvolti in un tamponamento. All’improvviso il veicolo ha preso fuco e il ristoratore non è riuscito a sfuggire alle fiamme. Da quanto si apprende da fonti statunitensi il guidatore che l’ha centrato era al volante ubriaco ed è stato ammanettato dalle forze dell’ordine.