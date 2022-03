Andrea Boscherini, chi è: età, YouTube e carriera del naturalista

Divulgatore scientifico, naturalista e youtuber, Andrea Boscherini si dedica alla diffusione dell’informazione scientifica sul web e in televisione dove partecipa anche alla nona edizione di Pechino Express in coppia con Barbascura X: vediamo chi è, qual è la sua età e cosa fa su Youtube.

Andrea Boscherini: chi è

Nato a Banco di Romagna il 28 dicembre 1987 (ha dunque 34 anni), Boscherini è sempre stato appassionato dei luoghi naturali. Cresciuto insieme alla nonna materna nelle Foreste Casentinesi, note come uno dei luoghi più selvaggi del continente europeo, è proprio qui che ha iniziato a sviluppare un profondo interesse verso questo mondo. “Lei rincorreva serpenti e mantidi religiose per mostrarmi quanto fossero curiosi e interessanti e ho passato infanzia e adolescenza a guardare insetti, risalire fiumi e camminare lungo sentieri assieme ad amici e genitori”, ha spiegato in un’intervista.

Laureatosi in Scienze e Gestione della Natura presso l’Università di Bologna, ha collaborato con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e partecipato al progetto europeo sul monitoraggio dei lupi noto come Life Wolfnet. Nei cinque anni di collaborazione ha avuto modo di conoscere Andrea Gennai, “la persona che, professionalmente, mi ha aperto la strada per il mio lavoro” ed Emanuela La Torre, regista di Geo (Rai Tre), con la quale ha realizzato quattro diversi documentari tra i quali uno inerente la sua figura di ricercatore.

Curatore del Museo di Ecologia di Cesena, Boscherini ha deciso di portare le sue conoscenze sul web aprendo un canale YouTube e riuscendo a riscuotere un discreto seguito. A marzo 2022 conta infatti oltre 40 mila iscritti e un totale di 50 video suddivisi in quattro playlist: Bioshorts, Biodiversità da scoprire, Biocuriosità e Biostorie e trekking.

Andrea Boscherini: vita privata

Per quanto riguarda sfera sentimentale, non si sa se il divulgatore sia attualmente fidanzato o sposato. Ha infatti sempre mantenuto il massimo riserbo sugli aspetti che riguardano la sua vita privata e nemmeno dai social network è possibile intuirne qualche dettaglio.