Lunedì 26 luglio 2021 alle 21,20 su Rai3 andrà in onda Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli!, concerto del maestro italiano in diretta da Roma. Il tenore sarà sul palco del Circo Massimo accompagnato da un’orchestra di 58 elementi e si esibirà con una scaletta che attraverserà più generi. I brani in programma infatti spazieranno dalla lirica alle arie d’opera, pane quotidiano dell’artista, per toccare anche le colonne sonore e la musica pop.

La serata sarà condotta per la Rai da Milly Carlucci che presenterà l’evento in compagnia di un’ospite speciale: Amina J Mohammed, vicesegretaria generale delle Nazioni Unite. Carlucci intratterrà con lei una conversazione sul tema della sostenibilità e degli obiettivi futuri dell’Onu in termini di produzione e distribuzione del cibo nel mondo.

Da oggi a mercoledì 28 luglio infatti la capitale sarà teatro dei lavori del “Food Systems Summit” delle Nazioni Unite, incontro che getterà le basi per l’evento globale di settembre previsto a New York. Agricoltori, ricercatori, leader e ministri politici si uniranno per parlare del cibo, promuovendo i diritti umani e garantendo salute e approvvigionamenti anche ai più poveri.

Andrea Bocelli: carriera e vita privata

Andrea Bocelli: la laurea in Giurisprudenza e il diploma al conservatorio di La Spezia

Il tenore e maestro lirico Andrea Bocelli è nato a La Sterza, frazione di Lajatico, in provincia di Pisa, il 22 settembre 1958. Ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito, perse completamente la vista a 12 anni a seguito di una pallonata sugli occhi ricevuta durante una partita di calcio. Laureatosi in giurisprudenza presso l’Università di Pisa e diplomatosi in Canto Lirico presso il conservatorio Giacomo Puccini della Spezia, in gioventù cantò in varie chiese della Valdera, mostrando sin da subito le sue qualità canore.

Andrea Bocelli: la collaborazione fortunata con Zucchero e Pavarotti e la vittoria a Sanremo

La fama giunse però nel 1992, quando collaborò con Zucchero Fornaciari e Luciano Pavarotti per la realizzazione del brano Miserere, inserito nell’omonimo album del buesman emiliano. Due anni dopo, nel 1994, vinse il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con il brano Il mare calmo della sera, scritto dallo stesso Zucchero. L’anno seguente giunse invece quarto fra i big con la celebre Con te partirò. Fu proprio questo brano a garantirgli il successo internazionale, quando il pugile tedesco Henry Maske lo usò per il suo addio al ring nella versione inglese Time to say goodbye.

Andrea Bocelli: le collaborazioni recenti, da Ed Sheeran al figlio Matteo

Di recente, nel 2016 si è esibito con Nessun dorma e Con te partirò al King Power Stadium di Leicester in occasione dei festeggiamenti della Premier League vinta dalla squadra allora allenata da Claudio Ranieri. Nel 2017 ha poi collaborato con la popstar britannica Ed Sheeran a una versione di Perfect, mentre nel 2018 ha pubblicato un nuovo album di inediti, intitolato Sì, in cui è presente il primo duetto con il figlio Matteo.

Andrea Bocelli: le iniziative benefiche e la vita privata

Fortemente impegnato in ambito sociale, è presidente onorario della Fondazione Arpa che promuove la ricerca medica e sanitaria e ha dato vita alla Andrea Bocelli Foundation, che opera in prima linea contro la povertà, la disabilità e l’emarginazione sociale. Per quanto riguarda la vita privata, Bocelli è stato sposato dal 1992 al 2002 con Enrica Cenzatti, da cui ha avuto due figli, Amos e Matteo. Il 21 marzo 2012 è diventato padre per la terza volta, quando ha avuto Virginia dalla nuova compagna Veronica Berti, sposata poi esattamente due anni più tardi, il 21 marzo 2014.