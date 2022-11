Andrea Bocelli adotta un cane rimasto sordo e ferito in Ucraina

Andrea Bocelli protagonista sui social e sul web perché ha adottato un cane rimasto sordo e ferito a causa della guerra in Ucraina. In molti hanno apprezzato il tenore per il gesto compiuto nei confronti dell’animale.

Andrea Bocelli ha adottato il cane ferito in Ucraina

Si chiama Jack il cane ferito in Ucraina che Andrea Bocelli ha deciso di adottare. Il cane è stato salvato dai veterinari dopo essere trasportato a Kiev. I medici per giorni hanno estratto frammenti di schegge dalla schiena del cane e hanno evitato danni più gravi, anche se l’animale ha perso l’udito. Dopo questo salvataggio, molti hanno cercato di far trovare una casa sicura al cane anche attraverso gli appelli di Oles Malyarevich che hanno superato i confini nazionali.

Tali appelli hanno raggiunto Andrea Bocelli che ha deciso di salvare il cane e portarlo in Italia dal canile nel quale si trovava. Malyarevich ha condiviso sui social i primi momenti del tenore in compagnia del suo nuovo amico a quattro zampe e ha scritto anche delle parole emozionanti: «I miracoli accadono anche nei momenti più bui. Grazie alla famiglia Bocelli per il grande cuore e la gentilezza. Auguriamo a Jack una nuova vita felice!».

Un altro cane salvato dalla famiglia del tenore

Jack, il cane ferito in Ucraina, non è l’unico animale salvato dalla famiglia di Andrea Bocelli. Infatti, in questi giorni il tenore e la sua famiglia si trovano in Egitto e hanno trovato, abbandonata in una fossa, una cagnolina ferita.

La famiglia non ha resistito e ha deciso di portarla in Italia dopo avergli fornito le giuste cure. La figlia di Andrea Bocelli, Virginia, ha deciso di chiamare la nuova cagnolina Jolie, vale a dire portatrice di gioia. Insomma, in pochi giorni a casa Bocelli ci sono due nuovi componenti della famiglia, due sopravvissuti che sono riusciti a scappare da situazioni difficili.