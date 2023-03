Andrea Binotto morto a 39 anni mentre fa jogging: lutto a Padova

Andrea Binotto, uomo di 39 anni, è morto mentre faceva jogging prima di cena. È successo ieri a Camposampiero in provincia di Padova. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

Andrea Binotto morto mentre correva

Dai primi riscontri è emerso che Andrea stava facendo footing approfittando delle temperature miti quando, ad un tratto, si è accasciato a terra. Il luogo preciso in cui sono avvenuti i fatti è l’argine del fiume Muson a Camposampiero. L’uomo era residente a Santa Giustina in Colle, un paese proprio vicino al luogo del tragico incidente, faceva l’operaio e per scaricare lo stress dovuto al lavoro aveva deciso di fare jogging. Una corsa però che gli è stata fatale. Alle 18.30 di ieri, un malore l’ha fatto accasciare al suolo. Un passante l’ha visto a terra e ha tentato di soccorrerlo mentre attendeva il 118.

Da Padova si è alzato l’elisoccorso del Suem ed è arrivata anche un’ambulanza. L’attività del personale medico è andata avanti per parecchi minuti, ma il cuore dello sportivo ha smesso di battere. Per gli accertamenti del caso lungo il Muson sono arrivati i Carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. La vittima, dopo il malore, è stata soccorsa con lunghi tentativi di rianimazione, ma alla fine il personale medico non ha potuto far altro che constatarne l’avvenuta morte.

Un episodio simile in Toscana

Qualche giorno fa in Toscana, in provincia di Siena, si è verificato un caso analogo. Emanuele Mangiavacchi di 46 anni, che aveva un trascorso agonistico nel calcio tra le file della Pianese e della Nuova Radicofani, è morto dopo aver accusato un malore mentre stava correndo. Si è accasciato a terra e una signora che l’ha visto dalla finestra di casa ha chiamato il 118. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza, per diversi minuti sono state eseguite tutte le manovre necessarie, compreso l’utilizzo del defibrillatore, per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare: il medico ha dovuto constatarne il decesso.