Agnelli: «Juventus più grande di chiunque la guidi, scelta fatta con Elkann»

Andrea Agnelli torna a parlare della Juventus. L’ormai ex presidente della squadra di Torino ha parlato in occasione del tradizionale appuntamento natalizio dello Juve Club Parlamento, in Senato. Agnelli, nonostante sia dimissionario, ha voluto onorare la tradizione e si è presentato all’appuntamento anche con il tedesco Bernd Reichart, ad della Superlega.

Le parole di Andrea Agnelli

Andrea Agnelli ha parlato in modo molto chiaro al classico appuntamento natalizio. Infatti, rivolgendosi allo Juve Club Parlamento ha detto: «La Juve è più grande di ogni uomo che la potrà mai guidare. La mia è stata una scelta assunta di comune accordo con John Elkann». Dunque, l’ex presidente ha voluto ribadire come la scelta sia stata presa di comune accordo con John Elkann, quindi non è stata una sua iniziativa oppure non gli è stato imposto di fare ciò. Questo potrebbe rassicurare i fan juventini viste le continue brutte notizie che riguardano la squadra nell’ultimo periodo, come l’apertura di un’inchiesta sulle scritture private dei calciatori da parte della Procura Figc.

Agnelli ha poi continuato a dire che lui rimane il primo tifoso della squadra. Le sue parole sono state: «Io resto il primo tifoso e non cambia nulla per i programmi e gli obiettivi della squadra: è all’altezza della situazione, può vincere qualsiasi cosa. Ho detto già nel 2019 che questo è un sistema che andava regolato da dentro e che va cambiato».

Il futuro del club e dell’ex presidente

Ora la Juventus affronterà un periodo di transizione ma sembra aver già scelto il nuovo presidente, vale a dire Gianluca Ferrero. Comunque, potranno esserci delle amare conseguenze per il club, anche dal punto di vista sportivo.

Anche Agnelli dovrà rispondere di alcuni elementi poco chiari durante la sua gestione, in particolare per quanto riguarda il bilancio della squadra e la questione delle plusvalenze fittizie.