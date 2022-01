“And Just Like That”, Mr. Big cancellato dal finale della serie

Dopo le accuse di molestie sessuali all’attore Chris Noth da parte di due donne, che, indipendentemente l’una dall’altra lo hanno messo sul banco degli imputati per aver commesso nei loro confronti gravi violenze ad anni di distanza, il personaggio di Mr. Big non comparirà nell’episodio finale di And Just Like That, serie sequel di Sex and the City.

Chris Noth, la scena tagliata

Chris Noth era tornato (brevemente) nella parte dell’eterno fidanzato e poi marito della protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker: in And Just Like That, Mr Big. muore d’infarto d’infarto dopo un intenso allenamento su una bicicletta da spinning alla fine della prima puntata e nella seconda viene celebrato il suo funerale. Sarebbe dovuto riapparire nel corso dell’ultimo episodio, in una breve fantasia della vedova Carrie , in cui la columnist si reca a Parigi per spargere le sue ceneri nella Senna. Lo spezzone è stato però giudicato adesso «un passaggio non sufficientemente significativo da essere salvato» dalla “damnatio memoriae” di Hollywood.

Chris Noth, le accuse di violenze sessuali

Dopo le accuse delle prime due, che hanno chiesto l’anonimato, altre donne hanno poi raccontato ai media di aver subito violenze sessuali da Chris Noth. L’attore, che oggi ha 67 anni, ha smentito categoricamente le accuse nei suoi confronti, spiegando di non aver «oltrepassato il limite» con nessuna di loro: se sesso c’è stato, tutto è accaduto in modo consensuale. Sarah Jessica Parker, insieme alle co-star Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte), ha espresso solidarietà alle sue accusatrici: «Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Sappiamo quanto sia difficile e le ammiriamo per questo », hanno dichiarato prendendo le distanza dal collega. In attesa di sviluppi, Noth è intanto diventato “persona non grata” in tv: la Cbs lo ha cancellato dai prossimi episodi della serie The Equalizer. E stando, a fonti statunitensi, la moglie Tara Wilson sarebbe vicina a chiedere il divorzio.