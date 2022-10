Ancona, vodka all’intervallo: 12 studenti sospesi

Bravata finita con una maxi sospensione in un liceo di Ancona, dove un gruppo di studenti ha bevuto vodka durante l’intervallo e postato tutto sui social.

Vodka all’intervallo in un liceo di Ancona: sospesi 12 studenti

Non è finita come sperato per i dodici studenti di un liceo di Ancona, che durante l’intervallo hanno bevuto vodka e postato la bravata sui social. Tutti del biennio di Scienze Umane del Liceo Rinaldini, adesso staranno a casa dai tre ai quindici giorni. La punizione più severa l’ha ricevuta la ragazza che aveva portato la bottiglia.

Qualche giorno fa, come ricostruito dal Corriere Adriatico, gli alunni durante la pausa di ricreazione si sono riuniti per compiere la bravata. Nel video che immortala il momento, rigorosamente postato sui social, si vedono due ragazze prendere la bottiglia. Dopo si sono giustificate dicendo che «la tenevano per conto di alcuni ragazzi più grandi». E poi a turno mezza classe ha bevuto. I ragazzi però non avevano tenuto in conto che il video potesse rapidamente fare il giro dei social dell’istituto, arrivando anche ai docenti.

Proprio gli insegnanti hanno tempestivamente avvisato i genitori e preso provvedimenti. I genitori degli studenti, convocati dalla dirigente scolastica, hanno convinto i propri figli ad autodenunciarsi. Alla fine quasi metà classe è stata coinvolta, con punizioni che peseranno sul voto in condotta. Per dodici alunni del biennio è scattata la sospensione, dai tre ai quindici giorni, dalle lezioni. La ragazza che aveva portato la bottiglia ha invece ricevuto la punizione più severa.