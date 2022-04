Anticipazioni Anche Stasera tutto è possibile su Rai2: gli ospiti di Stefano De Martino

Si chiude la settima edizione di Stasera tutto è possibile. Alle 21,20 su Rai2 Stefano De Martino guiderà una puntata “Best of”, dal titolo Anche Stasera tutto è possibile, che raccoglierà i momenti più divertenti ed esilaranti della stagione, oltre ovviamente alle sfide più ostiche. I telespettatori potranno così vedere le performance, tra gli altri, di ospiti come Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, i The Jackal e Sergio Friscia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

A grande richiesta non vi abbiamo lasciati soli 🥳 Ci vediamo domani con il meglio della settima stagione di #STEP ✌️ 📍 "Anche #staseratuttoepossibile": domani alle 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/2sGlCSqVHS — Rai2 (@RaiDue) April 11, 2022

In chiusura di stagione, Anche Stasera tutto è possibile proporrà il meglio – e il peggio – della recente stagione. A differenza delle precedenti puntate, dunque, non ci sarà un tema centrale che coordinerà tutte le sfide dei concorrenti, ma sarà possibile vederne le esibizioni più twittate e discusse. Dalle anticipazioni, è probabile che trovino spazio la cantante Elettra Lamborghini, presente in più puntate, così come Nathalie Guetta, la perpetua di Don Matteo. E ancora, spazio a Ema Stokholma, Stash dei The Kolors, Sergio Friscia e l’ex gieffino Jonathan Kashanian. Probabile la presenza di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal e di Paolo Conticini, vincitore de Il cantante mascherato. Spazio per l’illusionista Andrea Paris al fianco della comica Valeria Graci e di Flora Canto, compagna nel lavoro e nella vita di Enrico Brignano. Immancabili gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Fulcro del game show Anche Stasera tutto è possibile saranno però le ormai celebri e temibili sfide che vedranno i vip cimentarsi in giochi di improvvisazione e abilità. Immancabile la “Stanza Inclinata” che, su un pavimento con pendenza a 22,5 gradi, chiederà ai concorrenti di dare vita a uno sketch comico. Ci sarà modo di vedere anche “Segui il labiale” dove un vip, mentre indosserà cuffie con musica ad alto volume, dovrà interpretare il discorso di un compagno solo tramite il movimento della bocca. In “Serenata STEP” bisognerà improvvisare una canzone d’amore partendo da una lettera fornita dal conduttore, mentre “Dance Battle” metterà tutti contro tutti una gara di ballo.