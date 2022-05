Anche se è amore non si vede, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Ficarra e Picone sono i protagonisti di Anche se è amore non si vede, in onda questa sera, sabato 14 maggio alle 21.25 su Canale 5. Diretto e interpretato dal duo siciliano e uscito nelle sale nel 2011, il film racconta la storia di una coppia di amici alle prese con le loro complicate vite sentimentali.

Anche se è amore non si vede: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Anche se è amore non si vede: la trama

Salvo e Valentino sono due amici che gestiscono una piccola società di servizi per il turismo. A bordo del loro mezzo, un coloratissimo autobus inglese d’epoca, portano i turisti in giro tra i monumenti di Torino, mostrando loro alcune delle meraviglie del patrimonio artistico italiano. Nonostante la forte amicizia che li lega, però, caratterialmente sono molto diversi: mentre il secondo è timido e riservato, il primo è estroverso e parecchio sfacciato. Due approcci alla vita opposti che, compenetrandosi, si riveleranno un tandem vincente nei momenti di difficoltà. Quando la relazione di Valentino con Gisella, sua fidanzata storica, arriva al capolinea perché diventata morbosa e oppressiva, il fidato socio tenterà di farlo ritornare a sorridere, mettendosi sulle tracce di una donna che possa rasserenarlo.

In parallelo, anche lui farà lo stesso con l’amico: nel tentativo di mettere un punto a una quotidianità eccessivamente frivola, proverà a convincerlo del fatto che è arrivato il momento di trovare qualcuno con cui fare progetti stabili. All’insaputa l’uno dell’altro, si ingegneranno per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati ma la strada verso il traguardo si rivelerà tortuosa e costellata di ostacoli, malintesi, equivoci e gelosie, dettaglio che complicherà ulteriormente la situazione. Ma non è tutto: a confondere tutto, arriverà dagli Stati Uniti anche Sonia, amica di vecchia data, la cui presenza finirà per sparigliare ancor di più le carte in tavola.

Anche se è amore non si vede: il cast

Accanto a Salvo Ficarra e Valentino Picone nei panni dei due omonimi protagonisti, nel cast della commedia troviamo anche Ambra Angiolini (Gisella), Diane Fleri (Sonia), Sascha Zacharias (Natasha), David Furr (Peter), Giovanni Esposito (Orazio/Arturo), Sal Borgese (padre di Orazio), Antonio Rucco e Clelia Piscitello (genitori di Angela), Fabrizio Romano (Gigi), Rossella Leone (Angela) e i comici Maria Di Biase e Corrado Nuzzo in un curioso cameo.

Anche se è amore non si vede: cinque curiosità sulla pellicola

1) Anche se è amore non si vede: ispirato a una storia vera

Nel corso delle interviste promozionali, Ficarra e Picone hanno spiegato che la loro prima pellicola da registi è ispirata a una storia realmente accaduta, quella di un loro amico mollato dalla compagna. Mentre il malcapitato ripercorreva in lacrime le sue disavventure, i due non potevano fare a meno di sbellicarsi dalle risate.

2) Anche se è amore non si vede: un omaggio al duo del western per eccellenza

Nella scena della scazzottata finale tra parenti e amici degli sposi si nasconde un palese omaggio a Bud Spencer e Terence Hill. E non mancano le coincidenze sparse tra le scene: curiosa, infatti, la presenza nel cast di Sal Borgese, storico stunt-man dei lungometraggi della mitica accoppiata e di Giovanni Esposito e Sascha Zacharias, compagni di set di Spencer nella serie tivù I delitti del cuoco.

3) Anche se è amore non si vede: vietato dire parolacce

In maniera decisamente insolita rispetto allo stile che contraddistingue le pellicole comiche italiane, Ficarra e Picone hanno tenuto a precisare che, nel loro film, non c’è volutamente traccia di improperi e cattive parole perché reputate poco necessarie ai fini della trama e della costruzione dei dialoghi.

4) Anche se è amore non si vede: tra le note di grandi successi

Nella colonna sonora di Anche se è amore non si vede spiccano diverse hit, tra cui una versione inedita di Innamorato di Jovanotti e la canzone Hakuna Matata, pezzo forte della soundtrack del film di animazione Il Re Leone e intonata da Timon e Pumba.

5) Anche se è amore non si vede: si cambia location

Dopo tre film girati in Sicilia, il lungometraggio è il primo lavoro firmato da Ficarra e Picone a essere ambientato altrove: nello specifico, nella città di Torino.