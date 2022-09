Anche Matteo Renzi apre un canale TikTok: «Mancavo solo io»

Nei giorni scorsi aveva dichiarato di volerlo sfidare direttamente in collegio a Milano alle elezioni del 25 settembre, oggi si ritrova a sfidarlo su TikTok. A pochi minuti dall’annuncio di Silvio Berlusconi che invitava i giovani ad iscriversi al suo nuovo canale, anche Matteo Renzi ha pubblicato il primo video sul social più popolare tra gli adolescenti.

«E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu..». Così il leader di Italia Viva ha esordito sulla piattaforma a poco più di tre settimane dalla chiamata alle urne. É stato lui stesso a sottolinearlo, evidenziando come la campagna elettorale stia portando i politici coinvolti a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere con i giovani.

Matteo Salvini, già presente su TikTok da diverso tempo, sta infatti sperimentando dirette notturne che registrano picchi di oltre 10 mila utenti connessi, e lo stesso Silvio Berlusconi ha aperto un canale per spiegare agli adolescenti come intende cambiare il paese per offrire loro nuove opportunità. Sulla piattaforma sono presenti anche Giuseppe Conte e Carlo Calenda, e anche il Partito Democratico ha di recente aperto un proprio profilo.

