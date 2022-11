Anastasia Kuzmina: «Lorenzo Biagiarelli sta male, l’hanno fatto fuori»

«Lorenzo Biagiarelli sta male. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori». È l’accusa di Anastasia Kuzmina alla giuria di Ballando con le Stelle, che avrebbe escluso Lorenzo Bigiarelli. «Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori» scrive Anastasia sui social.

Anastasia Kuzmina parla di Lorenzo Bigiarelli, escluso da Ballando con Le Stelle

«Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata» racconta. L’esclusione è avvenuta nella scorsa puntata ed è stata davvero una sorpresa per tutti, anche per gli stessi diretti interessati, che pensavano di essere migliorati nel corso della gara.

Il giovane è famoso perché ha lavorato come chef nella nota trasmissione di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno. Stando alle accuse di Anastasia, quindi, ci sarebbero stati dei favoritismi tali che la giuria è andata poi contro un ragazzo giovane, che si è poi sentito male a quanto si apprende.

La polemica

D’altra parte, il giovane chef ha passato tutto sotto silenzio. Infatti, non ha raccontato sui social la sensazione che ha provato al termine improvviso di questa esperienza con Ballando, alla quale aveva dato tutto. Non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Infatti, anche Iva Zanicchi si era scagliata contro la giuria.

In quel caso, era finito nella polemica anche Alberto Matano, il quale aveva cercato di mettere pace. Poi, alla fine gli animi si erano placati e la Zanicchi è tornata in gara. Invece, per Bigiarelli sembra esserci un altro finale, come raccontato anche dalla sua partner, Anastasia Kuzmina sui social.