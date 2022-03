Anastasia Kuzmina, chi è il fidanzato della maestra di Ballando con le stelle

Conosciuta al pubblico per la sua presenza come maestra a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, Anastasia Kuzmina è una ballerina e conduttrice televisiva ucraina: vediamo quali sono state le esperienze più importanti della sua carriera e chi è il suo fidanzato.

Anastasia Kuzmina: chi è

Nata in Ucraina nel 1993 e trasferitasi con la famiglia a Bologna, i primi successi nel mondo della danza sono arrivati nel 2009 quando è salita sul podio ai Campionati Italiani categoria 16/18 anni. Nel 2010 ha poi vinto la Coppa e la Supercoppa di danze latine, disputato la finale dei Campionati Italiani e gareggiato nella semifinale under 21 di danza latina a Blackpool.

Al 2012 risale la sua prima partecipazione a Ballando con le stelle come insegnante di ballo: in coppia con l’attore Andrés Gil, la Kuzmina ha ottenuto il primo posto. L’anno successivo ha lanciato Anastasia Love Dance, programma in onda su DeA Kids e via di mezzo tra una sit-com per ragazzi e un tutorial per imparare a danzare. Nel 2014 è tornata a far parte del cast di Ballando con le stelle così come dal 2018 al 2021.

Anastasia Kuzmina: chi è il fidanzato

Attualmente non è noto se la ballerina sia fidanzata o single (né dai suoi profili social è possibile intenderlo), ma nel 2018 si parlò molto della sua relazione con il surfista Francisco Porcella. I due si conobbero a Ballando con le stelle (lui allievo e lei maestra) e, dopo aver ottenuto la medaglia argento, rimasero insieme per sei mesi.

La causa della rottura fu forse un tradimento da parte di lui. In un’intervista a Diva e Donna, Anastasia aveva infatti raccontato che “ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui eravamo fidanzati e capisco quello che le donne provano quando sono prese in giro da uomini indecisi”. Lei stessa aveva provato a perdonare per poi capire di non essere però sulla stessa lunghezza d’onda di Porcella.