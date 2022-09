Anastacia, rinviati tre concerti in Italia

Stasera e nei prossimi giorni Anastacia aveva in programma tre concerti in Italia. Ma la cantante deve far riposare la voce, come le ha consigliato il suo medico. Per questo le tre restanti date italiane del tour I’m Outta Lockdown 2022: quella di Catania prevista oggi, sabato 24 settembre, quella a Firenze, di lunedì del 26 settembre e quella a Bassano del Grappa del 27 settembre.

Il messaggio che ha annunciato il rinvio degli show

Gli spettacoli saranno riprogrammati «per il mese di novembre e a breve ci sarà un annuncio con maggiori dettagli», informa l’organizzazione del tour. Tutti i biglietti per le date originali resteranno validi per gli spettacoli riprogrammati. «Ci scusiamo per l’inconveniente. Anastacia apprezza il supporto di tutti e non vede l’ora di tornare on the road». La cantante statunitense si è esibita negli scorsi giorni a Milano (al Teatro degli Arcimboldi) e a Roma (Teatro Brancaccio), portando sul palco i suoi più grandi successo, da Paid My Dues a Cowboys & Kisses, fino a Sick and Tired, Left Outside Alone e ovviamente I’m Outta Love, il brano che l’ha consacrata come star internazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Durante la tappa milanese tra gli spettatori anche uno scatenato Cristiano Malgioglio, riconosciuto dall’artista americana che ha interrotto il concerto per salutarlo. L’ultimo disco pubblicato da Anastacia, il settimo in studio, risale al 2017: Evolution.

Anastacia, il tour I’m Outta Lockdown

Il tour europeo I’m Outta Lockdown 2022, partito da Lisbona l’8 giugno, ha toccato la Spagna e la Svizzera prima delle date italiane. Proseguirà poi in città come Praga, Vienna, Berlino, Amsterdam e Londra. Si sarebbe dovuto concludere in teoria a Glasgow il 15 novembre, ma con le date italiane da riprogrammare potrebbe chiudersi invece nel nostro Paese.