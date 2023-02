Cospito, blitz degli anarchici alla Statale di Milano: occupato il Chiostro della farmacia

Continuano i disordini provocati dagli anarchici a Milano per dare sostegno ad Alfredo Cospito e contrastare il regno del 41 bis. Questa volta, un gruppo di manifestanti ha occupato il Chiostro della farmacia dell’Università Statale della città lombarda.

L’occupazione del Chiostro della farmacia degli anarchici

Gli anarchici milanesi non si fermano e continuano a protestare a favore di Alfredo Cospito. Questa volta, un gruppo di manifestanti ha preso di mira il Chiostro della farmacia dell’Università Statale di Milano. Dopo aver circondato il posto, gli anarchici hanno continuato con la loro protesta e hanno esposto i soliti striscioni a favore del loro capo ora in prigione. In uno di questi striscioni si leggeva: «Solidal* con Alfredo contro 41bis ed ergastolo ostativo». Ormai Cospito, detenuto nel carcere di Opera, è in sciopero della fame da 111 giorni e sembra non intenzionato a smettere con la sua protesta.

Secondo le informazioni che sono emerse, l’iniziativa sarebbe nata grazie al supporto dei circoli anarchici di Milano del Corvetto e di via Gola. Più tardi, nel pomeriggio, gli anarchici hanno in programma un’assemblea studentesca all’interno dello spazio occupato. Inoltre, in serata è prevista un’assemblea pubblica in preparazione di un grande corteo che si terrà il prossimo sabato. Infatti, per sabato sembra ormai certo un corteo in zona Navigli con partenza dei manifestanti da Piazza 24 maggio.

Le autorità osservano l’evento

Per il momento non si sono registrate azioni critiche o assalti da parte dei sostenitori di Alfredo Cospito. Ad ogni modo, sul posto sono presenti gli agenti della Digos pronti per intervenire nel caso in cui la situazione dovesse cambiare.

In mattinata alla Statale si era svolto un convegno sul tema delle carceri e delle condizioni detentive. Al Convegno aveva partecipato anche il Garante nazionale per i detenuti Mauro Palma, atteso nel pomeriggio a una presentazione del nuovo libro del criminologo Roberto Cornelli.