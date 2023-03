Ana Obregon mamma a 68 anni con la maternità surrogata: aveva perso il figlio per un tumore

Un dramma, la perdita di un figlio e poi la vita che riprende il suo corso: Ana Obregón, attrice e conduttrice, è diventata mamma all’età di 68 anni. La donna, due anni fa, aveva perso un figlio di 27 anni a causa di un tumore. Ad immortalare l’uscita della donna da una clinica privata di Miami con la bimba in braccio è stata la rivista ¡Hola!, con uno scatto davanti al Memorial Regional Hospital.

Ana Obregon mamma a 68 anni con la maternità surrogata

La maternità di Ana ha diviso la Spagna, riaprendo il dibattito sulla maternità surrogata. La posizione del governo è chiara e la definisce «una forma di violenza contro le donne», come rimarcato dalle ministre della Parità, Irene Montero, di Podemos, e del Tesoro, María Jesús Montero, del PSOE, chiamate ad esprimersi nella sala del Congresso rispetto al caso. La bimba è nata negli Stati Uniti proprio perché il paese iberico vieta la maternità surrogata. L’Agenzia di stampa Europa Press evidenzia la totale discrezione con cui l’attrice e conduttrice ha portato avanti le varie fasi in questi mesi, tanto che solo il padre di Alex, morto nel 2020, Alessandro Lequio e le sue sorelle Celia e Amalia erano a conoscenza della sua scelta di diventare madre.

Chi è l’attrice

Ana Obregón ha recitato in diversi film: tra i più famosi Bolero Extasy (1984) con Bo Derek e Andrea Occhipinti, la serie televisiva Voglia di cantare (1985), con Gianni Morandi, Sei delitti per Padre Brown (1988), ma non solo. Dal 1993 al 1998 ha condotto, in coppia con Ramón Garcìa sulla TVE 1, lo spettacolo ¿Qué apostamos?, la versione spagnola di Scommettiamo che…?. Le vicende della sua vita privata sono spesso finite nelle prime pagine della stampa rosa, ad iniziare dalla storia d’amore con il conte italo-spagnolo Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia. Il figlio Alex, deceduto nel maggio 2020 a soli 27 anni, a causa di un tumore, era nato da questa relazione.